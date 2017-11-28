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DOĞU PERİNÇEK ÇİN'E GİTTİ

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE /İSTANBUL(DHA) Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti

28 Kasım 2017 04:02

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE /İSTANBUL(DHA)
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin\'e gitti. Perinçek,Türkiye\'nin güvenlik alanında üretim ekonomisi için işbirliği ortaklığı sağlamak amacıyla Pekin\'e gittiğini, bir hafta sonra döndüğünde raporunu sunacağını belirtti. 

THY\'ye  ait bir uçakla Çin\'in başkenti Pekin\'e giden Doğu Perinçek, Atatürk Havalimanı\'nda düzenlediği basın toplantısında, \"Yarın orada olacağız. Gidiş sebebimiz Çin Halk Cumhuriyeti başkentinde Çin Halk Kominist Partisi tarafından dünya partileri ile yüksek düzey diyaloğu toplantısı düzenlendi. Dünyanın tüm ülkelerinden belli partiler davet edildi. Türkiye\'den Vatan Partisi ve duyduğumuz üzere Ak Parti davet edildi. Bu iki parti davet edilmiş bulunuyor. Bizde dünya partileri diyalog toplantısına katılacağız. Burada Türkiyemizin bağımsızlığı bütünlüğü güvenliği üretim ekonomisine geçişi noktasında dünyanın çeşitli ülkeleriyle ve başta Çin Halk Cumhuriyeti ile yeni nasıl işbirliği nasıl yapabiliriz? Yeni dayanışmalar geliştirebiliriz? Bu konuları görüşeceğiz. Aynı zamanda bu toplantı vesilesi ile Vatan Partisi görüşlerini tüm dünya kamuoyuna açıklayacağız\" dedi.  Perinçek, Türkiye\'nin güvenlik alanında üretim ekonomisi için işbirliği ortaklığı sağlamak amacıyla Pekin\'e gittiğini, bir hafta sonra döndüğünde raporunu sunacağını belirtti. 

Görüntü Dökümü:
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-Doğu Perinçek arabadan iniş görüntüsü
-Doğu Perinçek röp
-genel ve detay görüntü
 

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