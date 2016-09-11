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Politika

Doğu Perinçek: Bugünkü CHP’nin Atatürk ile bir ilgisi yok

"Programlarını ABD ile buluşup otel odalarında gizlice yapan..."

11 Eylül 2016 01:35

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'yi eleştirdiği konuşmasında, "Programlarını ABD ile buluşup otel odalarında gizlice yapan, ondan talimat alan, onun yönlendirmesiyle hareket eden bir parti Atatürk'ün partisi değildir. Bugünkü CHP'nin Atatürk ile bir ilgisi yok" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Tekirdağ'daki 10. İl Kurultayı'na katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz salonundaki kurultayda yaptığı konuşmasında Perinçek, Türkiye'de doğru yapılan işleri desteklediklerini kaydetti. Özellikle CHP'yi eleştiren Perinçek, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün partisi PKK'yı meclise sokmak için çırpınır mı? Bu mu Atatürk'ün partisi? PKK'yı kollayan, Meclis'e sokan Rojova'ya heyetler yollayan, PYD'nin üzerine yüründüğü zaman ‘dur yapma' diyen, Türk ordusu Cerablus'a girdiği zaman, CHP'nin bildirisini okuyun, ‘Türk Ordusu'nu destekliyorum' diye bir cümle yok. Vatan savaşı yapılıyor, ordu Amerika ile karşı karşıya gelmiş, Mehmetçik savaşıyor canla, kanla, CHP, TSK'dan ve Türk milletinden şu bir cümleyi bile esirgiyor. ‘TSK'yı destekliyorum, zaferini bekliyorum, onunla beraberim' yok böyle bir cümle. Ne var? Uluslararası camiayla birlikte hareket edin, kim, Amerika ile birlikte hareket edin. Yürekleri Türk Milletiyle, Mehmetçikle birlikte atmıyor. Onun için bu suçları birbirimizin önünde örterek, efendim bunlar bizden sayılır diyerek Türkiye'nin önünü açamayız. Bunları görmek zorundayız. CHP'nin yakasına yapışıp, sarsarak ancak onu hizaya getirebiliriz. Programlarını ABD ile buluşup otel odalarında gizlice yapan, ondan talimat alan, onun yönlendirmesiyle hareket eden bir parti Atatürk'ün partisi değildir. Bugünkü CHP'nin Atatürk ile bir ilgisi yok."

 

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