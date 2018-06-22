DOĞU PERİNÇEK BEŞİKTAŞ'TA KONUŞTU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Beşiktaş İskele meydanında miting düzenledi. Mitinge, Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) kurucu Genel Başkanı Osman Pamukoğlu da katıldı.



“HİÇBİR KOMUTANIMIZIN DÜĞMESİNİ SÖKTÜRMEYİZ\"

Doğu Perinçek yaptığı konuşmada, \"Dünya koşullarında bugünkü bölge koşullarında Amerika tehdidi karşısında sonuna kadar Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne, kahraman ordumuza güveniyoruz ve hiçbir komutanımızın düğmesini bile kimseye söktürmeyiz. Hiçbir Mehmetçiğin düğmesini kimseye söktürmeyiz. Türk silahlı kuvvetlerinin emir komuta birliğini yeniden sağlayacağız. Subay üniversitelerde kolunda kitap ile yetişmez. Subay asker ocağında yetişir. Harp okullarımızı ve o Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Mehmetçik geleneğini yeniden yürürlüğe koyuyoruz. Kimse Mehmetçiğin yerine bedelli askermiş, paralı askermiş, bu sistemleri getiremez. Güçlü ordu olursa, güçlü Türkiye olur\" dedi.



\"TÜRKÜMÜZ İLE KÜRDÜMÜZ İLE KOL KOLA VERECEĞİZ\"

Perinçek “Türkümüz ile Kürdümüz ile kol kola vereceğiz Alevimiz ile, Sünnimiz ile. Kesinlikle bu olayı biraz evvel komutanımızın da belirttiği gibi, madem Türkiye\'ye silah çeken ve arkasında ona silah veren bir Amerika var, bunu Türkiye ancak silahı ile halledebilir. Dünyada başka bir çözüm olmamıştır. Ve Kürdümüzü kazanarak, onlara iş vererek, hayvancılıklarını yapmaları için destek olarak, insanca yaşamalarını sağlayarak ve komşularımızla Suriye, Irak, İran ile işbirliği yaparak, bu sorunu Batı Asya\'da kökünden çözeceğiz. Bunu ancak Vatan Partisi ve HEPAR\'ın beraberliği çözebilir. Arkamızda örnekler var. 2003 yılında bu olay çözülmüştür. Türkiye\'de terör olayları hemen hemen sıfıra inmiştir. Komutanlarımız terörü çözmüştür. İşte o aslan komutanlarımızdan Osman Pamukoğlu bugün sizinle burada bulunmaktadır\" dedi.

PAMUKOĞLU DA KATILDI

Burada konuşma yapan Pamukoğlu ise; \"Bu ülkede 35 yıldır PKK diye silahlı bir örgüt var. Ona ne yapacağını neden saymıyorsun? Ama Avrupa Birliği Yerel Özerklik Şartı\'nı yazıyorsun. Bu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde onlara bu imkânı tanıyacağız demektir. PKK ve onun siyasi çözmesine göz kırparak bu ülkedeki insanlardan oy kapmaya kalkanlar kesinlikle ve kesinlikle vatan hainliği yapmaktadır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Meydandan görüntü

-Pamukoğlu ve Perinçek\'in sahneye çıkışı

-Perinçek\'in konuşması

-Pamukoğlu\'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar



