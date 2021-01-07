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Doğu Perinçek: Amerikan rüyası bitti

07 Ocak 2021 22:27

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'de Donald Trump destekçilerinin kongre binasını basması ve yaşanan protestolara ilişkin "Amerikan rüyası bitti" yorumunda bulundu. 

HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programına katıldı. Dün ABD'de yaşanan olayların değerlendirildiği programda Perinçek, yaşanan olayların Amerika rüyasının da Amerika kabusunun da bittiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

 

"Rüyası da kabusu da bitti"

Perinçek, "Amerikan rüyası bitti. Demokrasinin kalesiydi, demokrasi ihraç ederdi. Artık o rüya bitti. 'Amerika zenginlik götürür, zenginliğin kaynağı Amerika ile işbirliğidir...' O rüyalar da bitti. Bir Amerika kabusu vardı, 'Amerika'nın silahı var külahı var, elinde nükleer silahları var, denizaltıları Basra körfezine geldi, Doğu Akdeniz'de 6. flosu dolaşıyor...' Bu Amerika kabusu da bitti. O bitişi çok güzel simgeliyor fotoğraflar. Dolar imparatorluğu çöktü." ifadelerini kullandı.

 

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