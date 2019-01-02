Doğu Kudüs'te ezan sesini kısma planları

Doğu Kudüs’teki camilerde okunan ve hoparlörlerle dışarıya verilen ezan sesinin kısılması için planların yapıldığı bildirildi.

İsrail’de yayın yapan Israel National News’un internet sitesinde yer alan ve Hadashot TV isimli kanala dayandırılan habere göre, Doğu Kudüs’teki Arap mahallelerinde yer alan camilerden okunan ezanların sesini kısabilmek için bu camilerdeki eski hoparlörlerin yerine daha az ses çıkartacak küçük hoparlörler takılması planlanıyor. Ayrıca cami yakınındaki sokaklara giden sesin azaltılması için de gürültü emici cihazlar yerleştirilecek.

Habere göre bu bölgedeki ezan sesi, İsrail’de izin verilen ses sınırlarını aşamayacak ve ezan sesi belirlenen seviyeden yüksek olursa polisin hoparlörlerin sesini kısmak için yetkisi bulunacak. Haberde ayrıca bu planın Doğu Kudüs’teki mahallelerin yerel yöneticileriyle birlikte oluşturulduğu aktarıldı.

İsrail’de yayın yapan The Times of Israel haber portalında yer alan habere göre, ezan sesinin kısılması planını, Kasım’daki yerel seçimlerden galip gelerek bir ay önce göreve başlayan Kudüs Belediye Başkanı Moshe Lion yürütüyor.

Haberde planın etkinliğinin denenmesi için pilot proje uygulamasının yapılacağı ve bunun için bir ön bütçenin onaylandığı aktarıldı. Plan kapsamında yer alan camilerdeki hoparlörlerin değiştirilmesi için ise toplamda 13 bin ile 18 bin euro arasında bir miktara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İsrail’de camilerden okunan ezanın sesinin kısılması tartışmaları yeni değil. 2016’da İsrail parlamentosu Knesset’e sunulan yasa tasarısına göre hoparlörlerin dini alanlarda kullanımlarının kısıtlandırılması hedefleniyordu. Ancak tasarı, Yahudilik inancına göre dinlenme gününün başlangıcını belirten ve Cuma akşamları çalınan sirene de engel olur kaygısıyla geleneksel milletvekilleri tarafından reddedilmişti.

KNA,DW/DÇÜ,BK

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