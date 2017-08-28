Doğu Karadeniz'i esir alan böcek yeşil örtüye zarar veriyor

Muhammet KAÇAR/ RİZE,(DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde görülen \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böcek, yaş çay tarım alanları başta olmak üzere suyunu emdiği diğer bitkiler ve yeşil örtünün kurumasına neden oluyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde hazırlanan eylem planı ile zararlı böcek türü için kitlesel mücadele yöntemi araştırılıyor.

Bölgede 2007 yılından sonra görülmeye başlanan ve birkaç yıldır çoğalan, \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böcek bölgedeki tarım ürünlerini tehdit etmeye başladı. Vücutları genellikle açık gri renkte olan ve rahatsız edildiklerinde hızla zıplayabilen kelebeklerin özellikle suyunu emdikleri sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden olduğu belirlendi. Çay bitkisindeki suyun emilip kurumasına da yol açmasından endişe edilen zararlı kelebeklerle ilgili mücadele eylem planı hazırlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda Rize Tarım İl Müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü uzmanlarıyla yürütülen çalışmada, \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böceğe karşı biyoteknik mücadele kapsamında sarı renkli yapışkan tuzaklar hazırlandı.

KİTLESEL MÜCADELE YÖNTEMİ ARAŞTIRILIYOR

Sahada uygulamalarına başlanan yöntemle kelebekler kitle halinde tuzakla yakalanacak. Bu kapsamda İyidere İlçesi Sarayköy mevkinde 10 dönümlük çay bahçesi ve Pazar İlçesi Güzelyalı mevkiinde de aynı büyüklükte kivi bahçesine sarı renkli yapışkan tuzakları kuruldu. Çalışmalar ile tuzakların hangi yükseklikte ve hangi yoğunlukta uygulanmasının daha etkili olacağı ve kitlesel mücadelede kullanımının uygun olup olmadığı belirlenecek. Projenin ilerleyen dönemlerinde renk tuzaklarının yanında ışık tuzakları kombinasyonu da denemeye dahil edilecek. Üreticiler de çalışmalar sonuçlanıncaya kadar kültürel mücadeleye devam etmeleri yönünde uyarıldı.

RİZE ZİRAAT ODASI BAŞKANI: BÖCEK TÜM YEŞİLE ZARAR VERİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, Ricania simulans adlı böcek türünün sahil bölgelerinde görülmeye başlandığını belirterek, saha çalışmaları sonucunda kırmızı karınca bulunup doğaya bırakılması ile göçmen kuş yuvası yapılarak böcekle mücadele edilebileceği yönünde rapor hazırlandığını söyledi. Bu uygulamanın zor olacağı göz önüne alınarak durumun bakanlığa aktarıldığını ifade eden Paliç, bakanlığın böcekle ilgili yeni bir kitlesel mücadele yöntemi araştırdığını belirterek, şöyle dedi:

\"3 yıllık bir araştırma yapılması kararlaştırıldı. Bu çalışma bu yıl başladı. Belirli alanlara tuzaklar kuruldu. Bu çalışmaların neticesinde ortaya konulacak kitlesel mücadele yöntemini bizde vatandaşlarımıza önereceğiz. Bu böcekten kurtulmak istiyoruz. Çünkü bu böcek sadece çaya değil bütün yeşil dokuya zarar veriyor. Suyunu emdiği tüm yeşili kurutuyor. Bu kelebek türü sonbaharda yok oluyor ama yok olmadan önce larvalarını bırakıyor. Böylece bir sonraki yıl yeniden türüyor. Bakanlığın bu konuda bize kitlesel mücadele için bir yöntem önermesini bekliyoruz. Bu yöntem ortaya konursa bizde bunu vatandaşımıza duyururuz. Bu böcek ortaya çıktığı günden itibaren konuyu yakından takip ediyoruz.\"

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