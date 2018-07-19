Doğu Karadeniz'e çay ve fındıktan sonra yeni ürün: Stevia

Doğu Karadeniz çiftçisi, çay ve fındıktan sonra yeni bir tarım ürünü ile tanıştı. Çaykur, anavatanı Güney Amerika, Arjantin ve Çin olan ve sıfır kalorili şeker elde edilebilen Stevia bitkisinin Rize’de 5 yıldır sürdürülen deneme üretimini başarıyla tamamladı. Bölgede verimli olarak yetişen bitkinin fidanları bu yıl üreticilere dağıtılmaya başlandı.

Stevia bitkisinin, bölgenin toprak ve iklim koşullarına uyum sağladığı gözlendi. Şekere göre 15 kat daha fazla tatlandırıcı özelliği bulunan ve sıvılaştırılması halinde kaloriyle protein değerleri sıfırlanan bitkinin, şekerin olumsuz etkilerini taşımadığı belirtildi. Çayda dekar başına ortalama 1,5 ton verimle yaklaşık 2 bin 650 lira gelir elde edebilen üreticinin, dekar başına 4 ton verimli stevia bitkisi ile ortalama 5- 6 bin lira ek gelir kazanabileceği açıklandı.

''Üretici ilgisi az''

Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, stevia bitkisinin tamamlanan deneme üretimleri ile birlikte vatandaşlara dağıtımına başlandığını belirtti. Üreticinin ilgisinin düşük olduğunu ifade eden Alim, “Çay fabrikalarından üreticilerimize stevia ürününü fide olarak dağıtıyoruz. Stevia dağıtımı için öncelikle her fabrikadan 5-10 üretici seçmeyi düşündük ve dağıtıma başladık. İsteyen herkese fabrikalarımız vasıtasıyla istedikleri kadar ürün verdik. Hatta bunu üreticinin altından kalkamayabileceğini düşünerek 200 metrekare ile sınırlandırdık. Fidanları çok cüzi bir ücret karşılığında üreticilerimize veriyoruz. Ancak istediğimiz talep gerçekleşmedi. İsteğe bağlı olarak dağıtımlarımız devam etmektedir” dedi.