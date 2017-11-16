Doğu Karadeniz'e 11 Ayder Yaylası, 3 Uzungöl daha

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde son yıllarda artan turizm potansiyeli üzerine talebi karşılayamaz hale gelen dünyaca ünlü Ayder Yaylası ile Uzungöl\'e alternatif yeni yerler için arayış başladı. Rize\'de Ayder benzeri 11 yayla ile Trabzon\'da Uzungöl benzeri yapay göllerin yer alacağı 3 yeni turizm merkezi oluşturulacak. Belirlenecek yeni yerlerde kaçak ve gelişigüzel yapılaşmanın önlenmesi için öncelikle Koruma İmar Planları yapılacak.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'ne son yıllarda başta Ortadoğu olmak üzere, birçok ülkeden çok sayıda turist geliyor. Bölge, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan ilgiyi karşılayamaz hale geldi. Trabzon Havalimanı\'nın yanı sıra Ordu-Giresun Havalimanı\'nın hizmete girmesi, Rize-Artvin Havalimanı inşaatının da 3 yıl sonra tamamlanacak olması ve Yeşil Yol\'un yapımının bitmesiyle bölgeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisini daha da artacağı öngörülüyor. Bölgede, mevcut talebi karşılayamaz hale gelen Rize\'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası ile Trabzon\'daki Uzungöl turizm merkezlerine alternatif yeni yerler için arayış başladı. Bu kapsamda, Ayder benzeri 11 yayla ile Uzungöl benzeri yapay göllerin yer alacağı 3 yeni turizm merkezi oluşturulacak.

11 YENİ AYDER

Belediye Mücavir Alanı, Turizm Merkezi, Milli Park, Doğal SİT Alanı, Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi ilan edilen Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası; imar planı yapılamayınca 5 ayrı koruma kararına rağmen kaçak yapılara teslim olmuştu. TOKİ tarafından Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanacak Ayder Yaylası\'nın benzeri 11 yayla daha oluşturulması için çalışma başlatıldı. Rize Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından belirlenecek 11 nokta arasında Çamlıhemşin\'deki Çat Vadisi\'nde bulunan yaylalar ilk sırada yer alıyor. Ayrıca, Fındıklı, Ardeşen, İkizdere ve Güneysu ilçelerindeki yaylalar da listede bulunuyor. Koruma imar planları yapılacak yaylalar, konaklama tesisleriyle birlikte ziyarete açılacak.

3 YENİ YAPAY UZUNGÖL

Trabzon\'un Çaykara İlçesi\'ndeki dünyaca ünlü Uzungöl\'ün benzeri 3 yeni tabiat turizm merkezi oluşturulması için de Orman ve Su İşleri Bakanlığı harekete geçti. Alternatif bölge arayışına giren bakanlık, belirlenecek yerleri mera, arkeolojik SİT ile ulaşım ve diğer özellikleri bakımından ayrıntılı araştıracak, hazırlanacak rapordan sonra karar verecek. Uzungöl\'e alternatif turizm merkezi olarak düşünülen yerlerin başında Tonya İlçesi\'nde 1300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası geliyor. Her yıl nisan ayında yaylada açan mavi yıldız çiçeği ile maviye bürünen yayla özellikle foto safari meraklılarının akınına uğruyor. Kadıralak Yaylası\'nın yanı sıra Hıdırnebi, Kadırga ve Sis Dağı yaylaları da listede yer alıyor. Yeni turizm merkezlerinde 6 ay ila 1 yıl gibi sürelerde \'yap-işlet-devret\' modeli ile yeni tesisler kurulacak, Devlet Su İşleri tarafından ise yaylalarda yapay göller oluşturulacak.

AYDER YAYLASI

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin İlçesi\'nin 19 kilometre güney doğusunda, bin 350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar\'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal, iç, kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.

UZUNGÖL

Çaykara İlçesi\'ne 20 kilometre mesafede, bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz\'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl\'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları\'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son yıllarda otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artışına bağlı olarak ortaya çıkan imar kirliği sorunu ile tartışılan Uzungöl\'de dönüşüm projesi gündeme geldi.



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