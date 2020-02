Doğu Karadeniz'de yaylacılara terör uyarısı

Muhammet KAÇAR- Selçuk BAŞAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde, 3 ilde terör örgütü PKK\'ya yönelik başlatılan geniş çaplı bahar operasyonu sürerken, yaklaşan yayla sezonu öncesi vatandaşlara evlerde yaşam malzemeleri bırakmamaları yönünde uyarı geldi. Gümüşhane Valisi Okay Memiş, bölgede herhangi bir vatandaş desteği olmadan vahşi hayvanlar gibi yaşayan teröristlerin yayla evlerinde bırakılan malzemelerle yaşam sürelerinin uzayabileceğine dikkat çekti, \"Vatandaşlarımız yaylalarını kullansın ama tedbirlerini alsın ve evlerde yiyecek bırakmasın\" dedi.

Gümüşhane-Trabzon sınırı kırsalında teröristlerle güvenlik güçleri arasında sağlanan sıcak temasın ardından, Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde Gümüşhane, Trabzon ve Giresun\'da terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan geniş çaplı bahar operasyonları sürüyor. Bölgede operasyonlarını yoğunlaştıran polis ve Jandarma Özel Harekât timleri, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için araziyi karış karış tarıyor. Operasyonlar kapsamında, bölgeye helikopterle intikal eden askeri birlikler, teröristlerin kaçış güzergâhlarını havadan ve karadan takibe aldı. Birlikler, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri başta olmak üzere, ormanlık alanlar ve dere yataklarını didik didik arayarak, terörist grubu etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.

\'TERÖRİSTLERE ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ\'

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, sürdürülen terör operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki operasyonların kararlıkla sürdüğünü ve kimsenin endişe etmemesi gerektiğini ifade eden Vali Memiş, “Karadeniz bölgesine terör örgütünün sızma girişimleri var. Bölgedeki bütün iller, sürekli teyakkuz halindeyiz. Askerimiz jandarmamız ve Özel Harekât timlerimiz, sayıları çok az olan terörist unsurları tamamıyla temizlemek ve onları bölgeden sıyırmak için operasyonlarımız yaz-kış devam ediyor. Biz bölgede bu terörist grupların eylemlerine müsaade etmeyeceğiz. Bütün planlama ve çalışmalarımız bu yönde. Karadeniz insanlarının yaşadığı yaylaları ve köyleri ile rahatlıkla herhangi bir endişe duymamalarını istediğimiz bir bölge. Teröristlere asla fırsat vermeyeceğiz. En kıza sürede bunları bertaraf etmek için bütün çalışmalarımız ve operasyonlarımız hız kesmeden sürüyor. Sayıları çok az olan unsurları bölgeden temizlemeyeceğiz\" dedi.

\'YAYLA EVLERİNİ KULLANMA İHTİMALLERİ VAR\'

Vali Memiş, baharın gelişiyle yaylalara başlayacak olan göçle birlikte burada bulunacak vatandaşların dikkatli davranmaları ve evlerinde yaşamsal malzeme bırakmaları uyarısında bulunarak şunları dedi:

“Karadeniz yaylaları yörenin zenginliğidir. Sahilde yaşayan on binler yaylalara çıkıyor. Biz kullanıma karşı asla yasaklama yapmadık. Biz tüm tedbirleri alırız. Bölgemizde 6 bin 500 dolayında yayla evi var. Bu büyük bir rakam ve ıssız yerler. Uzun süreli kullanmak üzere erzak bulunursa terörist unsurlar bunları kullanabiliyor. Teröristler, bu bölgede herhangi bir vatandaş desteği olmadığı için adeta vahşi hayvanlar gibi yaşıyorlar. Kimseye gözükmeden ve irtibata geçmeden yaşıyorlar. Böyle olsa anında ihbar ediliyor ve gereken yapılıyor. Gizli gizli bütün yayla evlerini kullanma ihtimalleri var. Bu evleri kullandıklarında hayatta kalma süreleri uzuyor. Orada yemeğini yiyebiliyor. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Vatandaşlarımız yaylalarını kullansın ama tedbirlerini alsın ve evlerde yiyecek bırakmasın. Kışa girerken bu duyuruları yaptık. Şimdi baharla bu uyarıyı yineliyoruz.”



FOTOĞRAFLI