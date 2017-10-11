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Doğu Karadeniz'de yaylacılar dönüyor

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)-DOĞU Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda sonbaharla birlikte havaların soğuması üzerine yaylacılar dönüş yoluna geçti

11 Ekim 2017 14:35

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)-DOĞU Karadeniz Bölgesi\'ndeki yaylalarda sonbaharla birlikte havaların soğuması üzerine yaylacılar dönüş yoluna geçti.
Trabzon\'un Tonya İlçesi\'ndeki Kumanandoz Yaylası\'nda yaz aylarında hayvancılık yaparak ineklerinden elde ettikleri sütten tereyağı ve peynir çeşitleri yapan bölge sakinleri, böylece aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Yaklaşık 4 ay yaylalarda kalan yaylacılar sonbaharla birlikte dönüşe geçti. Hayvanları ile birlikte yaya yola çıkan yaylacılar yaklaşık 5-6 saat yürüyüşle köylerine indi. Büyükbaş hayvanlarını süsleyen yaylacılar dönüş yolunda renkli görüntüler oluşturdu.
Yayla sakinlerinden Mehmet Köse, \"Haziran ayında ineklerimi süsledim, püsküllerini bağladım, çıngıraklarını taktım. Şenlik havası içinde yaylaya çıktım. Yaz mevsimi boyunca hayvanlarım otlaklarda gezdi, dolaştı. Kırlarda, ormanlarda çeşit çeşit otlarla beslendi. Bir yandan da kendime ve çocuklarıma kış mevsimi için hazırlık yaptım. Şimdi dönüyoruz\" dedi.

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