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Doğu Karadeniz’de teröre karşı önlemler artırıldı (2)

KARADENİZ'İN HAVASINDA BARINAMADILAR PKK'lı teröristlerin, Karadeniz'in kendine has doğa şartlarına uyum sağlayamadığı, ormanlarda çoğalan yaban hayvanları nedeniyle de korktukları için rahat hareket edemedikleri, yiyecek bulamadıkları için aç kaldıkları,

26 Kasım 2017 17:13

KARADENİZ\'İN HAVASINDA BARINAMADILAR
PKK\'lı teröristlerin, Karadeniz\'in kendine has doğa şartlarına uyum sağlayamadığı, ormanlarda çoğalan yaban hayvanları nedeniyle de korktukları için rahat hareket edemedikleri, yiyecek bulamadıkları için aç kaldıkları, sığınaklarda rahatsızlanıp sürekli hasta olmaları nedeniyle de geri dönmek için Kandil\'den izin istedikleri telsiz kestirmelerinden tespit edildi.
Teröristler geri dönemeyince, Karadeniz\'in soğuk ve rutubetli hava koşulları nedeniyle sık ormanlık alanlarında sığınaklarda barınamaz hale geldiği, bu nedenle boş yayla evlerine yöneldiği, evlerden çaldıkları yiyecek ve yaşam malzemeleriyle kış üstlenmesi yapmak istedikleri de deşifre oldu. 
DAĞLARDA DİDİK DİDİK ARANIYORLAR
Teröristlerin yaylada kaçtığı ormanın etrafı JÖH ve komando timleri tarafından sarılırken, çemberin de giderek daraltıldığı belirtildi. Bölgede kar ve sis olması nedeniyle operasyonunda zor koşullarda gerçekleştiği ifade edildi. Güvenlik güçleri, ormanlarda olumsuz koşullar nedeniyle barınamaz hale gelen teröristlerin, boş yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemesiyle kış üstlenmesi yapma istediğini önlemek için, zırhlı araçlarla yaylalarda gece gündüz denetimlerini de artırdı. Güvenlik güçleri ayrıca yaylalarda düzenlenen gezi, etkinlik ve organizasyonlar içinde gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, vatandaşları evlerde ve gezi alanlarında erzak bırakmamaları konusunda da sürekli uyardı.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

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