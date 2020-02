Doğu Karadeniz'de sağanak, sel ve heyelana yol açtı, yollar kapandı (3)

SEL GİTTİ, TEMİZLİK BAŞLADI

Trabzon\'un Araklı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından selin yaraları sarılmaya çalışılıyor. İlçenin Kaşıkçı Mahallesi\'nde Kara Dere\'nin taşması sonucu ulaşıma kapanan Araklı- Bayburt karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar, çok sayıda evin zemin ve bodrum katlarına dolan sel sularını tahliye etmek için kendi imkanlarıyla kovalarla çalışma başlattı.

\'BENTLER ÇOK DAR\'

Yöre sakinlerinden Gökmen Çetinkaya, selin yaşandığı bölgede dere üzerine inşa edilen bentlerin dar olduğunu öne sürdü. Çok yoğun bir yağış olduğunu ve sonrasında da yolun çöktüğünü anlatan Çetinkaya, \"Dün geceden beri yağdı. Çok şiddetli bir yağış oldu. Her şey 10 dakika içinde oldu. Evlerimizi boşalttık. Deredeki su seviyesi aniden yükseldi. Dere yatağı çok dar. Buradaki bentlerin daha da geniş olması gerekir. Buradan DSİ yetkililerine sesleniyorum, lütfen buna bir çözüm bulsunlar. Olası bir facia da yaşanabilirdi. İnsanlar burada canlarını zor kurtardı\" dedi.

\'HER ŞEY ORTADA\'

Taner Çetinkaya da yetkililerin bir önce harekete geçmesini, mevcut dere üzerindeki kanalların genişletilmesi gerektiğini belirterek, \"Her şey ortada. Akşamdan beri yağıyordu. Ben evde değildim. Kardeşim aradı; abi buralar karışmış\' dedi. Geldiğimde evin ve camiinin sular altına kaldığını gördüm. Burada kanal taşmış. Yetkililerin bir an önce gelip bir şeyler yapması lazım. Buraya bir proje yaptılar, bu bentleri projede olması gerekenden 1 metre daha dar yaptılar. Sonuç ortada. Yol çöktü, insanlar hayvanlarını ahırdan zor çıkarttı\" diye konuştu.

