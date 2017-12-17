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Doğu Karadeniz’de kış güzelliği

İnan KALYONCU/TONYA(Trabzon),(DHA)- DOĞU Karadeniz’in yüksek kesimleri karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı

17 Aralık 2017 14:24

İnan KALYONCU/TONYA(Trabzon),(DHA)- DOĞU Karadeniz’in yüksek kesimleri karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Muhteşem doğanın kar ile uyumu ortaya kart postallık görüntüler çıkardı. Trabzon’un Tonya ilçesinde yöresel kıyafetleri ile beyaz örtü üzerinde köylerine ulaşım sağlayan kadınlar da renkli görüntüler oluşturdu. İlçede yaşayanlar etkili olan kar ve sonrasında beyaza bürünen yaylalardan köylerine döndü. İlçenin yükseklerindeki yaylalarda hayvanlarını son kez otlatan yöre sakinlerinin yolculuğu sırasında süsledikleri inekleri ile göçü ortaya renkli görüntüler çıkarttı. Bölgede kar yağışının yerini güneşli havaya bırakması ve hafta sonu tatilini fırsat bilen doğa tutkunları da, beyazla örtülü doğanın eşsiz güzelliğini fotoğraflama şansı yakaladı.

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