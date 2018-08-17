Doğu Karadeniz'de kaçak yapılar için 'İmar Barışı' başvurusu 70 bini buldu (2)

SELDE TAHLİYE EDİLEN BİNAYA GERİ DÖNDÜLER

Rize\'nin Muradiye beldesinde Kömürcüler köyünde Mustafa Yazıcı tarafından 1995 yılında 3 katlı olarak inşa edilen binaya, ilerleyen yıllarda 4 kat daha ilave edildi. Yazıcı, kendisi ve akrabalarıyla birlikte kaldıkları zemin katında çay ocağı işletmesi yer alan 7 katlı binada ailesiyle oturuyor. 2 hafta önce meydana gelen selde, zemin ve bodrum katlarını su basan bina, tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Sel suların çekilmesi ve taşkın riskinin sona ermesiyle aileler, tahliye ettikleri evlerine geri döndü.

\'İmar Barışı\'na başvuranlar arasında yer alan 7 katlı binanın sahibi Mustafa Yazıcı, binasının kaçak olduğu iddialarına tepki göstererek, binasının kesinlikle kaçak olmadığını savundu. Yazıcı, 1995 yılında Özel İdare ve Karayolları başta olmak üzere yetkili mercilerden gerekli izinleri alarak binayı inşa ettiklerini söyledi.



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