Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü’nden gelen uyarı üzerine açıklama yapan Giresun Valiliği, “Doğu Karadeniz’de rüzgârın bugün öğleden sonra kuvvetini arttırarak batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir” uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, Giresun Belediyesi ise hoparlörlerden uyarılar yaparak vatandaşların dikkatli ve duyarlı olması istendi.