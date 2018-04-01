Doğu Karadeniz'de çay hasadı erken başlayacak

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/RİZE (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde 4 ilde yapılan çay üretiminde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hasat dönemi erken başlayacak.

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, DHA\'ya yaptığı açıklamada, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, \"Bu nedenle yaş çay tarımının nisan ayı içerisinde başlaması bekleniyor\" dedi. Çay tarlalarında filizlerin yeşerdiğini ifade eden Sütlüoğlu, \"Bu yıl bahar erken geldi ve havalar soğuk seyretmedi. Bugünden sonra havalar anormal bir şekilde soğumaması halinde geçen yıl mayıs ayında başlayan yaş çay kampanyası bu yıl nisan ayı içerisinde başlayacak. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak çaylar filizlendi, yeşillenmeye başladı. Şu an görünen bu ayın sonuna kalmadan 2018 yılı yaş çay kampanya dönemi başlayacak. Çaykur olarak tüm fabrika ve alım yerlerimizde hazırlıklarımızı yaptık. Çay hasat sezonu erken başlasa bile Çaykur\'un tüm fabrikaları üretime hazır durumdadır. Çay filizlerinin hasat olgunluğuna ulaşması ile birlikte fabrikalarımızı açarak ürün almaya başlayacağız\" dedi. Sütlüoğlu, 1 milyon dolayındaki çay üreticisine hayırlı bir sezon diledi.

DOĞU KARADENİZ YEŞERDİ

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon ila 1 milyon 200 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çay, 151’ i özel sektör, 46’sı ÇAYKUR’ a ait fabrikalarda işlenerek yılda ortalama 200 ila 230 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor.Geçen yıl 829 bin 505 bin dekar çay tarım alanında 212 bin 692 bin üreticinin çay tarımı gerçekleştirdi. 2017 yılında özel sektör 746 bin 133 bin 508 ton, Çaykur ise 525 bin 362 bin 936 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 271 bin 496 ton yaş çay üretildi. Bu yaş çaydan ise 254 bin ton kuru çay elde edildi. Her yıl yaş çay kampanya dönemi ile birlikte Doğu Karadeniz\'de çay tarlaları yeşil tonlara bürünüyor, ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor.



FOTOĞRAFLI