Doğu Karadeniz'de 6 ilde elektrikler kesildi

Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt’ta dün akşam saat 20.00 sıralarında elektrik kesintisi yaşandı.

Kesinti Giresun ve Artvin dışındaki illerde 20 dakika sürdü. Giresun’daki kesinti 7-8 dakika devam ederken, Artvin yaklaşık 45 dakika elektriksiz kaldı.

Cep telefon ışığında ders

Rize’de gece yaşanan elektrik kesintisi, gece eğitimi gören Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Elektrik Bölümü öğrencilerinin ilginç bir yöntem ile derslerine devam etmelerine neden oldu.

Rize’de saat 20:00 sıralarında il genelini kapsayan ve yarım saat süren elektrik kesintisi yaşandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde gece eğitimi gören Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü öğrencileri sınıfları karanlığa boğulunca derslerine devam etmek için pratik bir yol buldular. Elektrik alanında eğitim gören öğrenciler elektrikler kesilince cep telefonlarının ışıklarını yakarak sınıflarını aydınlatmayı başardı. Cep telefonları ile sınıflarını aydınlatmayı başaran öğrenciler aksatmadan derslerine devam etti. Ortaya ise ilginç bir görüntü çıktı.