Doğu Karadeniz’de 10 yılda fotoğraflanan 338 kuş türü kitap oldu

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde, kuş gözlemci ve fotoğrafçıları 10 yıllık saha çalışmalarının ardından 338 kuş türünü fotoğrafladı, kuşlara ait bilgilerin yer aldığı ‘Doğu Karadeniz’in Kuşları’ adlı kitap hazırladı.

Kuş gözlemciliğine gönül vermiş Prof. Dr. Ahmet Karataş editörlüğünde Hakan Kahraman, Taner Şeremet ve Birol Hatinoğlu’nun 10 yıllık birikimlerinin yanı sıra çok sayıda doğa fotoğrafçısının da gönüllü katkılarıyla akademik bilgilerin de yer aldığı ‘Doğu Karadeniz’in kuşları’ isimli bir çalışma hazırlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’inci Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarında bulunan Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerindeki kuş türleri üzerine yapılan çalışmayı kitap haline getirdi. Kitap amatör ve profesyonel kuş gözlemcileri için faydalı bir kaynak niteliği taşıyor.

Kitapta, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinin yerli ve göçmen kuşlarının habitatı ve bölgedeki yayılışı ile tanıtıcı tür özelliklerine ait bilgiler yer alıyor. Türkiye’de Kızılbaşlı Kirazkuşu “Çinte”nin ilk ve tek kaydı gibi Kuzey Kamışçını, Sarıkaşlı Çıvgın, Küçük Mukallit, Sibirya Kazı, Dağ Horozu dahil Doğu Karadeniz’den 338 kuş türünün kısa tanımları, dağılım haritaları, aylık dağılım grafikleri ve habitat bilgilerine de kitapta yer verildi.

\'AMAÇ İNSANLARIN DOĞAYA İLGİSİNİ ARTIRMAK\'

Prof. Dr. Ahmet Karataş kuş gözlemcilerinin, en büyük eko-turist grubunu oluşturduğunu belirtti. Kuş gözlemcilerinin iyi eğitimli, iyi gelirli ve bu işe gönülden bağlı olduklarına dikkat çeken Karataş, “Kuş gözlemcileri toplum tabanlı koruma için ideal turistlerdir. Doğu Karadeniz Kuşları kitabında; 12. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan ile bölge için bir ilktir. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen yazarlarımızın arşivlerindeki bilgi ve birikimi, doğa ve kuş sever insanlarla paylaşabilmek fikri ile bölge müdürlüğümüz desteği ve Trabzon Şube Müdürlüğümüz koordinesinde 2 yıllık bir çalışma sonucunda ‘Doğu Karadeniz Kuşları’ kitabı ortaya çıkmıştır. Ana hedef, bölgemizdeki kuşları tanıtmak, onları önemsemek ve sevmek, kuşları ve yaşam alanlarını korumak, yörede yaşayanlar başta olmak üzere insanların doğaya olan ilgisini arttırmak, bölgemizdeki eko-turizmin ve kuş gözlemciliğinin geliştirilmesi için katkı sağlamaktır” diye konuştu.



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