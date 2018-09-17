Doğu Karadeniz yaylalarında yıkım başladı (2)

KAÇAK YAPI SAHİPLERİ TEPKİLİ: DİĞER KAÇAK YAPILAR NEDEN YIKILMIYOR?

Trabzon\'un Düzköy ilçesi Haçkalı Yaylası\'nda kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Kaçak yapı sahibi Hasan Avcı, \"Burası mera alanı. Yasaksa hepsinin yıkılması lazım. Burada benim bir suçum yok. 50-60 yıllık eski binamız yıkıldığı için yerine yenisini yapıyordum. Buradaki diğer kaçak binalar neden yıkılmıyor? Şimdiye kadar yıkılması gereken binaların hiçbiri yıkılmadı. Doğrusunu yapsınlar, tümünü kaldırsınlar, ben razıyım\" diye konuştu.

Haskız Çelik, binasını yıktırmayacağını belirterek, \"Burada gariplerin evleri yıkılır mı? Nedir bu rezillik. Hepsini yıkabilirler, bunu yıktırmayacağız. Kimse gelmesin buraya, baltayla hepsini keserim\" dedi.

1 OCAK 2018\'DEN SONRAKİ KAÇAK YAPILAR YIKILIYOR

Doğu Karadeniz yaylalarında geçen yıl belirlenen ilk etaptaki 4 bin 106 kaçak yapı için yıkım kararı alınmıştı. \'İmar Barışı\' uygulaması ile bu yapılara af getirildi. Duyurularda, 31 Aralık 2017\'den sonra inşa edilen kaçak yapıların yıkımının gerçekleştirileceği belirtildi. Ancak uyarıları dikkate almayan ve İmar Barışı\'nı fırsat bilen vatandaşlarda yaylalarda kaçak yapı inşaatlarına başladı. İmar Barışı affının kendilerini de kapsayacağını düşünen vatandaşların kaçak yapılarının yıkımına başlandı.



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