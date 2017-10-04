Doğu Karadeniz yaylalarında 4 bini aşkın kaçak yapı yıkılacak (2)

SİSDAĞI YAYLASI\'NDA YER KALMADI

Trabzon ile Giresun sınırında yer alan ve 2 ilin ortak kullandığı 2 bin 182 metre rakımlı Sisdağı Yaylası da Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde çarpık yapılaşma yaşanan yaylalar arasında yer alıyor. Son yıllarda artan kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan yaylanın doğal güzelliği de yok oldu. Kaçak yapılar için yıkım kararı alınan yaylada 1 evin yıkımı da gerçekleştirildi.

\'BİRAZ FAZLA OLDU\'

Sisdağı Yaylası’nda yaz aylarında yaşayanlar yıkım kararına karşı çıkıyor. Yayla sakinlerinden Mehmet Kemal, atalarından kendilerine kalan yaylada yıllar itibariyle ev yaptıklarını belirterek, \"Baba, ağabey, kız kardeş, dayı, yeğen ev yapınca haliyle yaylada alan biraz daraldı. Hayvanları otlatmaya da pek yer kalmadı. Herkes bir yapı yapınca sayı arttı. Biraz fazla oldu. Yaylada yapılar sıklaştı. Biz zamanında bunları yaptık. Şimdi yıkılmasına karşıyım. Bizim bir rahatsızlığımız yok\" diyerek yıkıma karşı çıkacaklarını söyledi.

\'DEVLET KENDİ ARAZİSİNE SAHİP ÇIKAMADI\'

Yaylada yaşayan emekli öğretmen Mehmet Civil ise yaylanın artık beldeyi andırdığını belirterek, \"Bu yapılaşma belli bir plan dahilinde olsaydı çok daha iyi olurdu. Burası devletin arazisi ama devlet kendi arazisine sahip çıkamadı. Şimdi yapılar yıkılacak deniyor ama bu evler yapılmadan önce önlem alınsaydı daha iyi olurdu\" dedi.

Ömer Uzun da insanların yayladan yer kapmak için ev yaptığına dikkat çekti, \"Burada yaşamak için kimse ev yapmıyor. Burada dursalar hem susuzluktan hem de pislikten birbirlerini öldürürler. Evin dışı var ama içinde bir şey yok\" ifadelerini kullandı. Devletin önlem almakta geç kaldığını anlatan Halil Güzel ise \"Devlet bir standart gösterseydi herkes ona göre ev yapardı. Devlet bu yapılaşmayı kontrol edemedi. Buraya yol yaptı, elektrik verdi. Şimdi bu yapılaşmayı engellemek için yıkmak doğru değil\" dedi.

ÇOBANDAN YAPILAŞMA TEPKİSİ

Yayladaki çobanlar da yapılaşma yoğunluğu nedeniyle hayvancılık yapamaz duruma geldiklerinden yakındı. Çoban Emsal Öztürk, \"Bu yaylada hayvancılık yapan nadir kişilerdenim. Yaylada aşırı yapılaşma var. Yazın bu yayla çok kalabalık oluyor o nedenle buradan hayvancılık yapamıyorum. O nedenle başka yaylalara gidiyorum. Ev yapıyorlar ve evin de etrafını çeviriyorlar. Bize yaylada yer kalmadı\" diye konuştu.

Osman ŞİŞKO-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)



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