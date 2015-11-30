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Yaşam

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kar uyarısı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşları uyardı

30 Kasım 2015 20:10

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yurdun Doğu Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illeri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

DHA'nın haberine göre, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, bugün etkili olması beklenen kuvvetli yağışların gece saatlerinden itibaren yoğun kar şekline dönüşmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada “Bugün görülecek olan yağışların; Bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Erzurum’un batı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji, yurdun Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz bölgeleriyle Güneydoğu Anadolu bölgesinin bazı illeri için de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada kuvvetli olması beklenen yağışların sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. 

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