Doğu Karadeniz 'Vargit' çiçekleri ile rengarenk oldu

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi yaylaları, sonbahar ile birlikte açan ve Latince adı \'Colchicum Speciosum\' olan yörede \'Vargit\' olarak adlandırılan çiçeklerle rengarenk oldu.

Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarına özgü Vargit çiçekleri sonbahar ayları ile birlikte yaylaları beyaza bürüdü. Beyaz renginin yanında mor renkte de yetişen ve yörede bin metre ve üzeri yaylalarda açan çiçekler yaylacılar için geriye göç zamanı geldiği anlamına geliyor. Trabzon’un Tonya ilçesinde görsel şölen sunan Vargit çiçekleri foto safari meraklılarının ilgisini çekiyor. Halk arasında, \'Güz Çiğdemi\', \'Acı Çiğdem\' ve \'Göçkovan\' adı da verilen çiçekli bitki zehirli olması ile biliniyor.

Fındıcak Yaylasında yaşayan Naciye Birinci, yaylalardan göç zamanının geldiğini belirterek \"Yaylaya Haziran ayında çıkarız. İneklerimizi otlatırız, yaylamız olmazsa duramayız, alışmışız biz. Sonbaharda Vargit çiçekleri açar. Bize ‘yaylalardan varın gidin’ derler. Biz de hazırlanırız. Eylül, Ekim gibi köyümüze döneceğiz\" dedi.

Yayla sakinlerinden Muharrem Bıçak da \"Vargit çiçekleri her güz mevsimi böyle açar. Göçlerin yaylalardan gitmesine, köylere inmesine vesile olur. Biz yaylacılar da bu çiçeklerin açmasını bekliyoruz. Bunlar açtığı zaman da göç edip köylerimize döneceğiz\" diye konuştu.



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