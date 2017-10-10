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Doğu Karadeniz ‘Vargit’ çiçekleri ile beyaza büründü

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi yaylaları, sonbahar ile birlikte açan ve Latince adı ‘Colchicum Speciosum’ olan yörede ‘Vargit’ olarak adlandırılan çiçeklerle beyaza büründü

10 Ekim 2017 13:08

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi yaylaları, sonbahar ile birlikte açan ve Latince adı ‘Colchicum Speciosum’ olan yörede ‘Vargit’ olarak adlandırılan çiçeklerle beyaza büründü.
Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarına özgü Vargit çiçekleri sonbahar ayları ile birlikte yaylaları beyaza bürüdü. Beyaz renginin yanında mor renkte de yetişen ve yörede bin metre ve üzeri yaylalarda açan çiçekler yaylacılar için geriye göç zamanı geldiği anlamına geliyor. Trabzon’un Çaykara İlçesi Veli yaylası ile Tonya’nın Kadıralak yaylalarında görsel şölen sunan Vargit çiçekleri foto safari meraklılarının ilgisini çekiyor.

FOTOĞRAFLI

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