T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Doğu Karadeniz mobilyacılarından Fas çıkarması

TRABZON, (DHA)- DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği'nce (DKİB) organize edilen 'Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti' kapsamında, mobilya sektörü temsilcileri Fas'a giderek buradaki firmalarla görüşmeler yaptı

21 Kasım 2017 15:23

TRABZON, (DHA)- DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği\'nce (DKİB) organize edilen \'Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti\' kapsamında, mobilya sektörü temsilcileri Fas\'a giderek buradaki firmalarla görüşmeler yaptı.
DKİB\'nin Mobilyacı İşadamları Derneği işbirliğiyle düzenlediği Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti kapsamında Doğu Karadeniz\'de mobilya sektöründe yer alan 15 firmanın yetkilisi ve 26 temsilci, Fas\'ın Kazablanka ve Marakeş kentlerine gitti. Program kapsamında Türk ve Faslı firmalar arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi; ürün kalitesi, dış ticaret ve ekonomik yapı gibi konular ele alındı. 70 Faslı temsilcisi görüşmelerden memnun kaldıklarını belirtti. Türk temsilciler ayrıca sektörün genel durumu, tüketici alışkanlıkları ve ürün trendi konusunda araştırma ve inceleme yaparak notlar aldı.
REKABET ORTAMINDA İHRACAAT İMKÂNI 
DKİB Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Fas\'ta son zamanlarda Türk ürünlerine karşı olumlu algı oluştuğunu, bunun da ihracatçılara Fas üzerinden Afrika ülkelerine açılma imkânı sunduğunu söyledi. Bölge ihracatının artırılmasında bu tür programların önemli katkısı olduğunu da belirten Gürdoğan, programa katılan firmalara, görüşmelerin takibi konusunda tavsiyede bulundu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZON DHA DOĞU KaradenizBirliği DKİBPazarlama FaaliyetiFasDKİB MobilyacıDerneğiYurtdışı Pazarlama FaaliyetiDoğu KaradenizFas KazablankaMarakeşProgramFaslıTürkREKABET ORTAMINDA İHRACAATBaşkanı Ahmet Hamdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24