Doğu Karadeniz mobilyacılarından Fas çıkarması

TRABZON, (DHA)- DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği\'nce (DKİB) organize edilen \'Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti\' kapsamında, mobilya sektörü temsilcileri Fas\'a giderek buradaki firmalarla görüşmeler yaptı.

DKİB\'nin Mobilyacı İşadamları Derneği işbirliğiyle düzenlediği Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti kapsamında Doğu Karadeniz\'de mobilya sektöründe yer alan 15 firmanın yetkilisi ve 26 temsilci, Fas\'ın Kazablanka ve Marakeş kentlerine gitti. Program kapsamında Türk ve Faslı firmalar arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi; ürün kalitesi, dış ticaret ve ekonomik yapı gibi konular ele alındı. 70 Faslı temsilcisi görüşmelerden memnun kaldıklarını belirtti. Türk temsilciler ayrıca sektörün genel durumu, tüketici alışkanlıkları ve ürün trendi konusunda araştırma ve inceleme yaparak notlar aldı.

REKABET ORTAMINDA İHRACAAT İMKÂNI

DKİB Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Fas\'ta son zamanlarda Türk ürünlerine karşı olumlu algı oluştuğunu, bunun da ihracatçılara Fas üzerinden Afrika ülkelerine açılma imkânı sunduğunu söyledi. Bölge ihracatının artırılmasında bu tür programların önemli katkısı olduğunu da belirten Gürdoğan, programa katılan firmalara, görüşmelerin takibi konusunda tavsiyede bulundu.



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