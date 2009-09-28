Doğu Karadeniz kara teslim

Bölgenin sahil kesimi dün geceyi gök gürültülü sağanak yağışlarla geçirdi. Ancak hava sıcaklığındaki düşüş yüksek kesimde kar yağışını da beraberinde getirdi. Gümüşhane’yi Trabzon’a bağlayan Zigana ve Rize’yi Erzurum’a bağlayan Ovit Dağı geçitlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Ovit geçidinde dün gece tipi nedeniyle kesilen ulaşım bu sabah kontrollü olarak açıldı. Zigana geçidinde de özellikle sabaha doğru şiddetini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.Hazırlıksız yakalanan araçlar zeminde kayarak yol kenarında biriken kar yığınlarına saplandı. Sürücüler kendi imkanları ile araçlarını çıkartmaya çalıştı. Azerbaycan’dan Kayseri’ye mobilya götüren bir TIR, Zigana yolu üzerinde kayarak yoldan çıktı. TIR’ın kasasının büyük bölümünün karayolu üzerinde kalması özellikle zirveden gelen araçlar için tehlike yarattı.Karayolu ekiplerince sabah erken saatlerde başlatılan çalışmalarla yolun büyük bölümü ulaşıma açıldı, ancak Eylül ayında kar beklemeyen ve hazırlıksız olan sürücüler özellikle 2 bin rakımlı Zigana Tüneli çevresindeki bölgelerde karlı zeminde araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Sürücüler tünelin her iki yanında yol kenarlarına park ettikleri araçlarına zincir taktı, zinciri bulunmayanlar da zincir edinmeye çalıştı.