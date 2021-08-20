Doğu Karadeniz'e sağanak uyarısı

79 kişinin sel felaketiyle hayatını kaybettiği Karadeniz bölgesi için Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Trabzon, Rize ve Artvin için sel uyarısı

Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı öngörülen yağışlardan kaynaklanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

TIKLAYIN | Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 79'a yükseldi