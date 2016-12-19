Doğu Halep'ten tahliyeler yeniden başladı

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Doğu Halep'ten ambulanslar ve otobüslerle tahliye işleminin yeniden başladığını duyurdu.

En az 350 kişinin, muhaliflerin elindeki bölgelerden konvoylarla çıkıp, batıdaki hükümet kontrolündeki yerlere yöneldiği belirtildi.

Daha önce muhaliflerin kuşatması altındaki hükümet kontrolündeki bölgelerden tahliye için gönderilen otobüsler yakılmış ve tahliye operasyonu durmuştu.

Doğu Halep'de çok kötü koşullarda yaşayan binlerce kişi tahliye bekliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tahliye operasyonunu BM'nin gözetiminde yapılması için bir anlaşma üzerinde uzlaştığı bildiriliyor. Rusya daha önce Fransa'nın BM yetkililerinin Halep'e gönderilmesini öngören planını "felaket" diye nitelemişti.

ABD'nin BM Büyükelçisi Samantha Power "Metnin yarın oybirliğiyle kabul edilmesini bekliyoruz" dedi.

Doğu Halep'ten tahliye operasyonunun ilk aşaması Cuma günü çökmüş ve sivilleri tahliye güzergahı boyunca yiyecek ve barınma olanakları olmadan mahsur bırakmıştı. Doğu Halep'teki bombardıman nedeniyle neredeyse hiç sağlık hizmeti de bulunmuyor.

Gün boyunca yaşanan sorunlara rağmen otobüsler ve ambulansalar havanın kararmasının ardından bölgeden çıkmaya başladı.

Bir BM yetkilisi, Reuters Haber Ajansına gönderdiği elektronik postada, ilk grubun Türkiye saatiyle 24:00'te bölgeden çıktığını belirtti.

Han el Asal'dan tahliyeleri koordine eden doktor ekibinin başı Ahmed el Dbis beş otobüsün bölgeye ulaştığını belirtti.

Tahliye edilenler Han el Asal'dan Halep'in hükümetin kontrolündeki bölgelerine ve İdlib bölgesine götürülecek.

Suriye hükümeti yanlısı güçler daha önce, Halep'teki tahliyelerin başlayabilmesi için İdlib bölgesinde Şiilerin çoğunlukta yaşadığı Foah ve Kefraya köylerinde yaşayanların bölgeden ayrılmasına izin verilmesini talep etmişti.

Daha önce bazı silahlı kişiler Foah ve Kefraya'daki hasta ve yaralıları tahliye için giden en az beş otobüsü yaktı.

Olaydan daha önce Nusra Cephesi adıyla anılan El Kaide bağlantılı Şam'ın Fethi Cephesi'nin sorumlu olduğu bildirildi. Ancak Suriye hükümetiyle birlikte savaşan Lübnan Hizbullah'ı, otobüslerin Şam'ın Fethi Cephesi ve tahliyelere destek veren bir başka İslamcı muhalif örgüt arasındaki çatışma sırasında yandığını belirtti.

Şam'ın Fethi Cephesi olayla ilgili açıklama yapmazken, Özgür Suriye Ordusu olayı kınadı ve "Doğu Halep'teki yaklaşık 50 bin kişinin hayatını tehlikeye atan peravasız bir eylem" diye niteledi.

UNICEF, Doğu Halep'ten ayrılmayı bekleyenler arasında hasta ve yaralı çocuklar da olduğunu belirtti.

UNICEF ayrıca, bazı küçük çocukların anne ve babaları olmadan kentten ayrılmaya zorlandığını ve yüzlerce çocuğun mahsur durumda olduğunu kaydetti.