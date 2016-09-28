Doğu Halep'teki son iki hastane ve bir fırın vuruldu

Suriye'de Amerikalılarla birlikte çalışan bir tıbbi yardım kuruluşu, bu sabaha karşı yapılan son hava saldırılarında, Halep'in muhaliflerin kontrolündeki doğu mahallelerinde yaralılara bakabilecek kapasitedeki son iki hastanenin de kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Suriye rejimi güçleri ya da Rusya'ya ait olduğu tahmin edilen bir savaş uçağının Halep'te gerçekleştirdiği saldırıda ise bir fırının önündeki ekmek kuyruğunda bekleyen altı kişi yaşamını yitirdi. Halep'teki bir diğer bombardıman, altı yaşındaki ikizleri öldürdü.

Doğu Halep'de mahsur kalan tahminen 300 bin kişilik nüfusa şu anda sadece altı yoğun bakım ünitesi düştüğü sanılıyor.

M10 hastanesinde radyolog olarak çalışan Muhammed Ebu Receb, bombardımanın sabaha karşı 04.00 sularında yapıldığını, yoğun bakımdaki yaralıların enkaz parçaları altında kaldığını söyledi.

Bombardıman ikizleri ayırdı

Hürriyet'te yer alan habere göre, savaş uçaklarının dün akşam Şear semtine yağdırdığı bombalarla beş katlı bir bina tamamen yıkıldı. Enkaz altında kalan dört aileye ulaşmaya çalışan sivil savunma ekipleri, uzun uğraşlardan sonra dört kişilik Kasım ailesi tespit etti. Ancak ekipler anne Haya Ahtarini'nin (25) cansız bedenine ulaştı.

Baba Hazım Şeyh Kasım ile 1 yaşındaki kızı Ayşe Şeyh Kasım'ı sağ kurtaran sivil savunma ekipleri, Sabah Şeyh Kasım ile Rağed Şeyh Kasım adlı çocukları enkazdan ağır yaralı çıkardı. Yaralıların ve annenin cansız bedeninin sahra hastanesine getirilmesinin ardından altı yaşındaki Sabah ve Rağed'in ikiz olduğu fark edildi. Ancak sağlık ekiplerinin kısıtlı imkanlarla yaptıkları müdahalede kurtarılamayan Rağed hayatını kaybetti.

Sabah'ın, tıbbi malzemelerin tükendiği sahra hastanesinde tedavisi sürerken, babası Hazım Şeyh Kasım, AA muhabirine henüz olayın şokunu yaşadığını ve yorum yapmak istemediğini belirtti. Sabah'ı ikizinden ve annesinden ayıran saldırıyla ilgili bilgi veren 'Halep Sivil Savunma Müdürü' Mohammed Novlo, şunları söyledi:

"Rus savaş uçakları Şear'da deprem gibi sallayan bombalar attı. Beş katlı bina yerle bir oldu. Altı yaşındaki ikizlerden biri hastanede yaşamını yitirdi. Diğer ikizi tedavi altında. Durumu ciddiyetini koruyor. Malesef anne de yaşamını yitirdi. Görevimiz can kurtarmak. Ama bazen hayat insanın yüzüne gülmüyor."

Kent merkezinin doğusunu vuran Rus savaş uçakları, en fazla tahribatı 'nüfuz edici' bombalarla yapıyor. Bu tür bombalar, 'sığınak avcısı' olarak da biliniyor.

Haleplilerin etkisini depreme benzettikleri 'sığınak avcıları', zemine isabet etmesi halinde 5 ila 7 metre derinliğinde çukurlar açıyor.

Fırında ekmek bekleyenleri vurdular

Halep'te gerçekleştirilen bir başka saldırıda ise kent merkezindeki bir fırın vuruldu. Halep'teki 'sivil savunma yetkilisi' Babiris Meşal, yaptığı açıklamada, "rejime ya da Rusya'ya ait olduğunu düşündükleri bir savaş uçağının, muhaliflerin kontrolündeki Maadi mahallesinde ekmek fırınına saldırdığını" söyledi.

Meşal, saldırıda, ilk belirlemelere göre tek katlı fırında çalışan ve ekmek için bekleyenlerden altı kişinin hayatını kaybettiğini, beş kişinin yaralandığını bildirdi.

BM'den çağrı

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, yaralıların tahliye edilmesi için çağrı yaptı.

Suriye ordusunun ve müttefiki milislerin, kentin tamamını ele geçirme planını adım adım uyguladığı belirtiliyor.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yardım çalışması yapan gönüllüler, son sekiz gündür savaşta bini aşkın insanın öldüğünü söylüyorlar.

Bu mahallelerden görüşülebilen Suriyeliler de yaşam koşullarının korkunç olduğunu ve katledilmekten korktuklarını anlatıyorlar.

Kentin bu bölgelerinde ayrıca büyük bir gıda ve su sıkıntısı yaşanıyor.

Su sıkıntısından Suriye hükümetinin elektrik ve su şebekelerini hedef alan hava saldırılarını ya da isyancıların sabotaj eylemlerini sorumlu tutanlar var.

Kentin hükümet kontrolündeki batısında yaşam koşullarının görece daha iyi olduğu, devlet su işleri şirketinin gecikmeli de olsa dönüşümlü olarak mahallelere su dağıttığı bildiriliyor.

Rejimin 19 Temmuz'da ateşkesi bitirmesiyle şiddetlenen saldırılarda 500'e yakın sivil hayatını kaybederken, bin 600'den fazlası yaralandı.