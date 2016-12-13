Doğu Halep'te ateşkes ilan edildi, tahliye sabah başlıyor

Rusya ve Doğu Halep'te bulunan muhalif gruplar, bölgede kalanların tahliye edilmesi amacıyla ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı. Anadolu Ajansı, anlaşmaya Türkiye'nin arabuluculuk ettiğini bildirdi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vitaliy Çurkin, "Aldığım son bilgilere göre, savaşçıların kenti terk etmesi için bir anlaşmaya varıldığı yönünde" dedi. Çurkin, ateşkesin "birkaç saat içinde" olabileceğini belirtti.

Rus elçi ayrıca, anlaşmanın yalnızca savaşçıları kapsadığını vurgulayarak, "Hiç kimse sivillere zarar vermeyecek" diye konuştu.

Doğu Halep Yerel Konseyi Başkanı ise bölgeden beş otobüs dolusu sivilin ayrılması için kısa süreli ateşkes ilan edildiğini söyledi. Tahliyenin Uluslararası Kızılhaç Komitesi denetiminde TSİ 06.00'da başlayacağı belirtildi.

Bu bölgedeki silahlı muhalif gruplardan Şam Cephesi'nden bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Doğu Halep'te bulunan tahmini 50 bin kişinin büyük çoğunluğunun ayrılmasının beklendiğini ifade etti. Aynı yetkili, tahliye sırasında önceliğin yaralılara verileceğini vurguladı.

Reuters'a konuşan Türk bir yetkili ise Halep'ten ayrılan savaşçıların İdlib'e geçeceklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Suriye'de hükümet yanlısı güçlerin Doğu Halep'te ev baskınları düzenleyerek, kadın ve çocuklar da dahil sivilleri öldürdüklerini öne sürmüştü.

Yapılan açıklamada, dört bölgede en az 82 sivilin görüldükleri yerde vurularak öldürüldüğünü gösteren güvenilir kanıtlar olduğu belirtildi. Bu kişilerin 11'inin kadın, 13'ünün ise çocuk olduğu kaydedilmişti.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcü Rupert Colville, "Halep'te insanlık tamamen eridi" demişti.

Suriye yönetimi, Kasım ayında Rusya'nın da havadan desteğiyle Halep'i silahlı muhalif grupların elinden almak için bir kara harekatı başlattı. Harekata, Hizbullah ve İranlı milisler de destek verdi.

Yoğun hava desteğiyle birlikte ilerleyen Suriye ordusu ve destekçisi silahlı gruplar, 2012 yılından bu yana muhaliflerin elinde olan Doğu Halep'in yüzde 90'ından fazlasını ele geçirmişti.

Suriye ordusundan bir kaynak bugün yaptığı açıklamada, dün itibariyle silahlı muhalif grupların tüm savunma hatlarının çöktüğünü ve Kuveyk Nehri'nin batısındaki birkaç semte sıkıştıklarını söylemişti.

Halep'in doğusunda muhalif grupların elinde bulunan bölgenin tamamının ele geçirilmesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iç savaşın başlamasından bu yana muharebe alanında elde ettiği en önemli zafer olacak.

Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Halep, 2011 yılında Esad'a yönelik protestoların başlangıcında yaşanan karışıklıktan fazla etkilenmemişti.

Ancak Temmuz 2012'de o dönemde artık silahlı bir yapıya dönüşen muhalif gruplar, kenti almak için büyük bir operasyon başlatmış ancak Halep'in tamamını almaya yetecek güçleri olmadığından kentin yalnızca doğusunu ele geçirebilmişlerdidi.

Bu tarihten bu yana Halep batısı Suriye hükümetinin, doğusu ise silahlı muhalif grupların elinde olmak üzere kabaca ikiye bölünmüş durumdaydı.