Doğu Halep'in yüzde 90'dan fazlasında kontrol Suriye rejiminde

Suriye'de hükümet güçleri, Doğu Halep'te önemli bir ilerleme kaydetti. Ordu birlikleri son olarak, uzun süre tamamı muhaliflerin kontrolünde olan Doğu Halep'in Şeyh Said bölgesine girdi. Böylece Doğu Halep'in yüzde 90'dan fazlasının kontrolü Suriye rejimine geçti.

Muhaliflere yakın olan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Doğu Halep'in Fardous ve Karam al-Daadaa mahallelerinde ise çatışmaların devam ettiğini aktardı.

Bölgedeki gazetecilere açıklama yapan Suriyeli komutanlardan Zaid al-Saleh, 'şehirde sürdürülen operasyonda sona gelindiğini, teslim olmaları gereken muhaliflerin aksi takdirde öleceklerini' söyledi.

Suriye rejimine hava saldırılarıyla destek veren Rusya ise son 24 saat içinde 700 muhalifin teslim olduğunu ve şehirden 13 bin 300 kişinin kaçtığını bildirdi.

Bölgeden bildiren İngiliz Reuters ajansının bir muhabiri, "Bombalamalar gece boyunca bir dakika bile durmadı" açıklamasında bulunarak en yoğun çatışmaların yaşandığı günlerden birinin geride kaldığını aktardı.

Şehrin Sukkari bölgesinden eski hükümet yetkilisi olan Abu Amer Iqab, Reuters haber ajansına, "İnsanlar ölümden kaçmak ve ruhlarını kurtarmak için bir sığınaktan diğerine koşuyor. Bugün Halep'te kıyamet günü, evet kıyamet günü" dedi.

Yüz binlerce sivilin muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelerde yiyecek, içecek, su ve tıbbi desteğe erişimi olmadan yaşadığı tahmin ediliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ordunun ilerleyişi sırasında 47'si çocuk olmak üzere 415 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diğer yandan Rusya, barış görüşmelerini aksatmakla suçlanıyor.

Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Rus hükümetinin Halep'te ateşkesin müzakere edilmesiyle ilgili olarak 'sürekli yalan söylediğini' dile getirdi.

Paris'te haftasonu boyunca Suriye ile ilgili olarak devam eden görüşmelerin ardından Jean-Marc Ayrault, "Rusya bir yandan haydi müzakere edelim diyor, biz de bir ateşkese varmak için müzakere ediyoruz. Diğer yandan ise tamamen savaşa devam ediyorlar. Bunu (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad rejimini kurtarmak ve Halep'in düşmesi için yapıyorlar" dedi.