ANKARA, (DHA) - SURİYE rejiminin ablukası altındaki Doğu Gutalı sivillere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, her gün 30 bin adet ekmek ve 2 bin kişilik sıcak yemek ulaştırıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye\'de Beşar Esad rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta\'da zor koşullar altında yaşayan sivillere her gün 30 bin adet ekmek ve 2 bin kişilik sıcak yemek ulaştırıyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, 5 yıldır rejimin kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta\'da gıda ve ilaç krizinin yanı sıra hava saldırılarının da artması nedeniyle bölge halkının hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirtti.

Tosun, \"Kuşatmanın başladığı ilk günden bu yana Doğu Guta\'ya insani yardım ulaştırıyoruz. Son olarak Kral Selman Vakfı ortaklığı ile bölgede her gün 2 bin kişiye yemek çıkartacak bir aşevi ve günlük 30 bin adet ekmek üretebileceğimiz bir fırın kurduk. Bu iki tesisten üretilen ekmek ve sıcak yemeği her gün düzenli olarak bölge halkına ulaştırıyoruz.\" diye konuştu.

Saldırıların artması nedeniyle sığınıklara inen sivillere de insani yardım ulaştırdıklarını dile getiren Tosun, \"Hava saldırılarının artması sonucu bölgede yaşayan sivillerin büyük bir bölümü sığınaklara indi. Bombardımanın aralıksız devam etmesi nedeniyle dışarı çıkamıyorlar. Bu nedenle sığınıklardaki sivillere de yemek ulaştırıyoruz.\" ifadelerini kullandı.

