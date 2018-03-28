Doğu Gutalı aileler İdlib'te mescidlere sığındı

ANKARA, (DHA) - SURİYE\'nin Şam kırsalındaki Doğu Guta\'dan İdlib\'in çeşitli bölgelerine tahliye edilen aileler konaklama merkezlerinin yetersiz kalması nedeniyle Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki okul ve mescitlere sığınmak zorunda kaldı. İHH ekipleri Türkiye sınırına yakın bölgelere gelen ailelere battaniye, taze meyve, temiz içme suyu ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri ulaştırdı. İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, \"Çok acı tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Guta\'dan gelen çocuklar dağıttığımız meyveleri daha önce hiç görmemiş. Bizim verdiğimiz elmayı alıp annesine ne olduğunu soran çocuklar görüyoruz.\" dedi.

Yapılan tahliye anlaşması ile Doğu Guta\'nın Haresta, Ayn Terma, Zemelka ve Arbin bölgelerinden 15 binin üzerinde sivil İdlib\'e tehcir edildi. Kafilelerin bekletilmeksizin Doğu Guta\'dan İdlib\'e gönderilmesi ve konaklama merkezlerinin yetersiz kalması nedeniyle ailelerin birçoğu okul ve mescid gibi alanlara sığındı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, okul ve mescitlere sığınan ailelere battaniye, taze meyve, temiz içme suyu ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri ulaştırdı.

Doğu Guta\'dan gelen aileler için İdlib kırsalında çadır kurulumuna başladıklarını söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, yaptığı açıklamada, \"Çok acı tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Doğu Guta\'dan gelen çocuklar dağıttığımız meyveleri daha önce hiç görmemiş. Bizim verdiğimiz elmayı alıp annesine ne olduğunu soran çocuklar görüyoruz. Beşar Esed rejimi Doğu Guta\'dan art arda kafileleri göndererek bölgeyi biran evvel boşaltmak istiyor. Bu nedenle konaklama merkezleri yetersiz kaldı. Ailelerin birçoğu Türkiye sınırına yakın bölgelere gelerek okul ve mescitlere sığındı.\" dedi.

\"TÜM KURUM VE KURULUŞLARI YARDIM SEFERBERLİĞİNE DAVET EDİYORUZ\"

Yemelek, Doğu Gutalı ailelerin konaklayabilmesi için çeşitli bölgelerde çadır kurulumlarının devam ettiğini anlatarak, \"Çadır kurulumlarımıza İdlib\'in çeşitli bölgelerinde devam ediyoruz. Binlerce çadır dahi kursak yetersiz kalacak. Bu nedenle tüm kurum ve kuruluşları Doğu Guta için yardım seferberliğine davet ediyoruz. Biran evvel Doğu Guta\'dan tehcir edilen aileler için adım atmamız gerekiyor.\" diye konuştu.

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