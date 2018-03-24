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Dünya
Deutsche Welle

Doğu Guta'dan 100 bini aşkın kişi tahliye edildi

Suriye'de Esad rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'dan 105 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Esad'a bağlı güçlerin bölgenin yüzde 90'ında kontrolü ele geçirdiği belirtiliyor.

24 Mart 2018 21:21

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin kuşatması altındaki Doğu Guta'da tahliyeler sürüyor. Esad rejimine bağlı birliklerin Doğu Guta'ya 18 Şubat'ta operasyon başlatmasından bu yana 100 binden fazla kişinin bölgeyi terk ettiği bildirildi. Suriye resmi haber ajansı SANA askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, "bugüne kadar 105 binden fazla sivilin Doğu Guta'dan ayrıldığını” duyurdu.

Rus haber ajansı Ria'nın Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberde ise Cumartesi günü 700 sivilin daha Doğu Guta'yı terk ettiği belirtildi. Rusya, Doğu Guta'ya yönelik operasyonda Esad rejimine destek veriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat ayı sonunda insani koridor açılarak, sivillerin tahliye edilmesini sağlamak için her gün beş saatlik ateşkes talimatı vermişti.

Doğu Guta'nın yüzde 90'u kontrol altında

Öte yandan, Esad'a bağlı birlikler ile milis güçler başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da kontrolün tamamını ele geçirmek için mücadeleyi sürdürüyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgede kontrolün yüzde 90'ının Esad'a bağlı güçlere geçtiğini duyurdu. 2012 yılından beri muhaliflerin elinde bulunan 400 bin nüfuslu Doğu Guta'da, Duma kasabasının direnişçilerin elinde bulunduğu aktarıldı. İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasında, Cuma gecesi Suriye rejimine bağlı birliklerin hava saldırısını sürdürdüğü belirtildi.

Suriye ordusu ile İslamcı gruplardan Ahrar uş Şam arasında yapılan tahliye anlaşmasının ardından, Cuma günü de muhalif gruplardan Feylak el Rahman ile uzlaşmaya varıldığı bildirilmişti. Anlaşma sağlanmasında Rusya arabulucu rol üstlenmişti. Duma'dan tahliyelere ilişkin bir anlaşma konusunda da görüşmelerin sürdürüldüğü belirtildi.

Ahrar uş Şam ile varılan uzlaşma uyarınca, Harasta kasabasında aralarında bin 400 silahlı kişinin de bulunduğu yaklaşık 4 bin 500 kişinin tahliye edilerek İdlib'e gönderildiği bildirildi. Faylak el Rahman ile varılan uzlaşma çerçevesinde de, İdlib'e 7 bin kişinin gönderilmesi bekleniyor.

Tıbbi yardım ulaştırılamıyor

Doğu Guta'daki sivillere tıbbi yardım ulaştırılmasında da sıkıntı yaşanıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü Suriye Sorumlusu Lorena Bilbao'nun Berlin'de yaptığı açıklamada, "Doğu Guta'daki şiddetli çatışmalar nedeniyle yardım imkanlarının sınırlarına dayanıldığı” belirtildi. Bölgede hastanelerin ve tıbbi yardım merkezlerinin boşaltıldığı kaydedilerek, halka tıbbi yardım ulaştırılamadığına dikkat çekildi. Bilbao, bölgede sadece Mart ayının başından bu yana bin 120 kişinin öldüğünü, 5 bin 600'den fazla kişinin de yaralandığını tahmin ettiklerini dile getirdi.

AFP,Reuters,dpa,KNA/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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