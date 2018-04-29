T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Doğu Guta'daki silahlı gruplar Rusya'nın 'teslim olun, tahliye edelim' önerisini kabul etmedi

Suriye ordusunun kuşatması altında bulunan Doğu Guta bölgesindeki silahlı gruplar, Rusya'nın militanların silah bırakarak bölgeyi terk etmesi önerisini reddetti. Bölgedeki en güçlü örgüt olan Ceyş-ül İslam'ın sözcüsü Reuters'a "Pazarlık yok. Topraklarımız

29 Nisan 2018 20:30

Suriye ordusunun kuşatması altında bulunan Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki silahlı gruplar, Rusya'nın militanların silah bırakarak bölgeyi terk etmesi önerisini reddetti.

Reuters haber ajansı, Doğu Guta'daki gruplardan Ceyşül İslam'ın "Bu konuda herhangi bir pazarlık yok" dediğini aktardı.

Reuters'a konuşan Ceyşül İslam sözcüsü Hamza Birkdar, "Guta'daki gruplar, savaşçılar ve halk topraklarına sahip çıkıp savunmaya devam ediyor" dedi.

Pazartesi Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın müttefiki Rusya'dan yapılan açıklamada, Doğu Guta'daki silahlı grupların silah bırakması halinde aileleriyle birlikte bölgeyi terk etmelerine izin verileceğini, teslim olanlar için tahliye koridorları açılacağını söylemişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 30 günlük ateşkes kararına karşın Doğu Guta'da şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Bölgedeki en büyük yerleşim yeri olan Duma kentinde yönelik hava operasyonlarına karşılık, bölgedeki slahlı grupların Şam'ın doğusundaki yerleşim yerlerine roket ve havan topu atmayı sürdürdüğü ifade ediliyor.

Suriyeli muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Salı günkü hava operasyonlarında 25 sivilin hayatını kaybettiğini söylerken, Suriye devlet haber ajansı SANA, silahlı grupların attığı roket ve havan topları nedeniyle Şam'ın doğusunda üç sivilin öldüğünü, 8 sivilin de yaralandığını aktardı.

BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısının karşılık bulmaması üzerine İngiltere ve Fransa, Güvenlik Konseyi'ni bugün bir kez daha olağanüstü gündemle toplanmaya çağırdı.

Bölgede dört silahlı grup etkin ve bunların dördü de İslamcı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SuriyeDoğu GutaRusyaBölgedekiCeyş-ülReutersTopraklarımızıCeyşülHamza BirkdarPazartesi Suriye Cumhurbaşkanı Beşar EsadMilletler Güvenlik KonseyiDumaSuriyeliLondraHakları Gözlemevi SalıSANAGüvenlik Konseyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24