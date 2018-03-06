Doğu Guta'daki militanlardan ‘sivil pazarlığı'

Doğu Guta’daki militanların insani yardım karşılığında sivillerin bölgeden ayrılmasına izin verme taahhütünde bulunduğu iddia edildi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Rusya'nın tarafları uzlaştırma merkezinden bir yetkili, Doğu Guta'daki militanların, insani yardım karşılığında sivillerin bölgeden ayrılmasına izin vereceklerini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ülke genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılan 2401 sayılı kararının ardından Suriye ordusu, her gün 5 saat ‘insani mola’ uygulamaya başlamıştı.

Rusya'nın girişimi ile uygulamaya alınan 'insani molaların' amacı, sivillerin kendileri için açılan koridordan geçerek Doğu Guta'yı terk edebilmesi ve aynı koridor üzerinden bölgedekilere insani yardımların gönderilebilmesi.