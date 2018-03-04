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Dünya

Rusya: Doğu Guta'daki militanlar sokağa çıkma yasağı ilan etti

"Sivillerin insani koridor üzerinden kaçmaları önleniyor"

04 Mart 2018 16:22

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi yetkililerinden Vladimir Zolotuhin, Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'daki militanların bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı.

Rusya'nın 27 Şubat'tan itibaren 'insani mola' uygulamasına başladığı Doğu Guta'daki gelişmeleri aktaran Zolotuhin, militanların insani mola süresince bölgede sokağa çıkma ve toplanma yasağı ilan ettiğini ve 5 günde sadece 2 çocuğun tahliye edilebildiğini belirtti.

Zolotuhin, "Suriye tarafından aldığımız bilgilere göre Doğu Guta'daki yasadışı silahlı grupların üyeleri, yerel halk için insani mola süresince sokağa çıkmayı yasakladı. Militanların koyduğu kuralları ihlal eden siviller, kamuya açık şekilde cezalandırılıyor" dedi.

"Sivillerin insani koridor üzerinden kaçmaları önleniyor"

Zolotuhin, sivillerin insani koridor üzerinden kaçmalarını engellemek için Doğu Guta'da toplanma yasağı getirildiğinin de altını çizdi.

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