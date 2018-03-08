Doğu Guta'da zehirli gazla saldırı şüphesi

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Doğu Guta'da dün düzenlenen hava saldırılarının ardından onlarca kişinin nefes darlığı şikayeti ile tedaviye alındığını bildirdi. Sabka ve Hammuriye kasabalarına düzenlenen varil bombalı saldırılar sonucu en az 60 kişinin sağlık ekiplerine başvurduğu duyuruldu.

Bölgedeki sağlık ekiplerinin toksik madde saldırısı ile tutarlılık gösteren semptomlar gözlemlediği açıklandı. Muhaliflerin kontrolündeki hastanelere yardım sağlayan Suriye Amerikan Tıp Topluluğu (SAMS) en az 29 hastanın klor gazına maruz kaldığı yönünde semptomlar gözlemlendiğini açıkladı.

Kuruluşun Twitter'da yaptığı paylaşımda "klor saldırısı" olarak nitelendirilen saldırılar sonrası hastalarda ağır solunum güçlüğü, terleme ve gözlerde kızarıklık gibi semptomların görüldüğü aktarıldı.

Birleşmiş Milletler ekipleri daha önce yaptığı incelemelerde Suriye'de hükümet güçlerinin 2014 ve 2015'te en az üç saldırıda klor gazı, 2016'da ise sarin gazı kullanıldığını tespit etmişti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Doğu Guta'ya yönelik havadan ve karadan yürütülen operasyonda 18 gün içerisinde 905 sivil hayatını kaybetti. Ölenlerin 170'inden fazlasını çocuklar oluşturuyor.

Guta ikiye bölünüyor

Şubat ayından bu yana Doğu Guta'ya yönelik operasyonu sürdüren Suriye ordusunun, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ikiye böldüğü açıklandı. Reuters'a konuşan ordudan ismi açıklanmayan bir komutan, doğudan ve batıdan ilerleyen hükümet güçlerinin birleşmek üzere olduğunu belirtti. Komutan, güney-kuzey hattında ise bir kilometrelik bir alanı kontrol altına alamadıklarını belirterek, bu alanın ordunun atış menzili içerisinde olduğunu vurguladı.

Ancak bölgedeki muhalif gruplar arasında yer alan Feylak el-Rahman'ın sözcüsü Vail Elvan, 4 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta'nın fiilen ikiye ayrıldığı yönündeki haberleri yalanlandı.

İkinci konvoy yola çıkmayacak

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, abluka altındaki Doğu Guta'ya yardım taşıyacak olan ikinci konvoyun çatışmalar nedeniyle bugün harekete geçmeyeceğini açıkladı.

Komite sözcüsü Ingy Sedky, sahadaki gelişmelerin oldukça hızlı ilerlediğini ve konvoyun ne zaman yola çıkacağı konusunda şu an için bir karar olmadığını söyledi.

700'den fazla sivilin öldüğü Doğu Guta'ya acil insani yardım taşıyan konvoy, Pazartesi günü bölgeye girmişti. 46 kamyondan oluşan konvoydan 14'ü güvenlik gerekçesiyle malzelemerini boşaltamadan geri dönmüştü.

Suriye'deki gelişmeler nedeniyle dün acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Doğu Guta için 24 Şubat'ta alınan 30 günlük ateşkes kararına uyulması çağrısı yaptı. Fransa ve İngiltere'nin girişimiyle toplanan Konsey, Doğu Guta'daki insani koşulların kötüleşmesinden duyulan endişeyi de dile getirdi.

AFP,rtr/ÖA,BK

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