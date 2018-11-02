Doğu Ekspresi'nde sonbahar durgunluğu

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- ANKARA ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi\'nde bugünlerde sonbahar durgunluğu yaşanıyor. Doğu Ekspresi özellikle, kış mevsiminin gelmesiyle yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin ilgi odağı oluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.\'nin Doğu Ekspresi treni, sömestir tatili ve kışın yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini sürdürüyor. Ankara\'dan başlayıp Kars\'ta son bulan Türkiye\'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi ile yolculuk, 24 saatte tamamlanıyor. Sosyal medya sayesinde yolculuğa ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi\'ndeki yataklı ve kuşetli vagon sayısında artış yapıldı. Kışın gezi amaçlı yapılan Doğu Ekspresi yolculuğu unutulmaz anlar yaşatırken, yerli ve yabancı turistler, biletleri gişe veya internet üzerinde alabiliyor. Uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor.

Her yaştan insanın seyahat ettiği Doğu Ekspresi\'nde yolcular, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıyor, düzenledikleri etkinliklerle eğlencenin tadını çıkarıyor. Tren yolculuğuna ise en çok gruplar rağbet gösteriyor. Ankara\'dan yola çıkıp Kars\'a giden Doğu Ekspresi için Erzurum\'un olmazsa olmazları arasında yer alan cağ kebabı, kadayıf dolması ve semaverde çayı büyük ilgi görüyor. Eşsiz manzara eşliğindeki seyahat edenler ise bundan büyük bir keyif alıyor.

Özellikle uçak yolculuğundan korkanlarında güvenilir olması nedeniyle treni tercih ediyor. Trende, yataklı vagon, tuvalet ve restoranların olması ise büyük kolaylık sağlıyor. Doğu Ekspres yolcuğunu yaşamak için trene bindiğini söyleyen Merve Göker, \"İstanbul\'da yaşıyorum. Doğu Ekspresi yolculuğunu yaşamak için geldik dönüş yolculuğundayız. Çok güzeldi herkese tavsiye ediyoruz. 24 saat dolu dolu geçiyor. Çok memnun kaldık tekrar gelmeyi düşünüyoruz\" dedi.

FOTOĞRAF

