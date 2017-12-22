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Doğu Ekspresi ile gelen turistlere karanfilli karşılama

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)- KARS’a Doğu Ekspresi treni ile gelen yerli ve yabancı turistler için garda yöresel müzik çalınıp, karanfiller verildi

22 Aralık 2017 12:36

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)- KARS’a Doğu Ekspresi treni ile gelen yerli ve yabancı turistler için garda yöresel müzik çalınıp, karanfiller verildi.
Doğu Ekspresi seferlerine ilgi sosyal medya sayesinde her geçen gün artarken, turizmciler de sevindi. Son zamanlarda yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi treni Ankara\'dan yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından Kars Garı’na ulaştı. Kış turizmi kapsamında sosyal medyada organize olup doğal güzellikleri yerinde görmek üzere Doğu Ekspres treni ile Ankara’dan gelen 85 kişilik yerli ve yabancı turist, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, turizmciler ve vatandaşlar karanfiller ve yöresel ezgilerle karşılandı. Hakan Doğanay, Kars’ın hak ettiği yerlere gelmesi adına çalışmaların sürdüğünü hatırlatarak, bu çalışmalarda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın büyük payı olduğunu belirtti.
Turizmcilerden Kars Oteller ve Lokantacılar Derneği Başkanı Halit Özer ise Kars’ın yeniden eski ihtişamlı günlerine geri döneceği inancıyla emeği geçen herkese teşekkür etti.

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