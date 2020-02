Doğu Ekspresi için esnafa çağrı: Bal veren turizm arısını öldürmeyelim

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS Oteller ve Lokantalar Derneği (KARSOD) Başkanı Turizm İşletmecisi Halit Özer, son yıllarda çok büyük ilgi gören Doğu Ekspresi konusunda esnafa çağrıda bulundu. Özer, \"Bal veren kış turizm arısını öldürmeyelim. Ve bu durumu fırsatçılığa çevirip fahiş fiyatlar ile geri tepmeyelim\" dedi.

Kars halkının ve de esnafların uzun yıllara dayanan uğraş ve emekler sonrası son 2 yıldır Kars’a kış aylarında il dışından turist akın ettiğini belirten KARSOD Başkanı Özer, \"Bu yoğunlukta elbette ki sayısız insanın emeği ve de gönülden uğraşı var. Her ne kadar bu bir turizm patlaması olarak görülse de geçen yıl böyle bir yoğunluk olsa da bunun kendi kendine olmadığı ve birden bire de olmadığını belirtmek isterim. Bu güzel zamana ve de noktaya gelmesi altında ; kişi ya da kişilerin, esnafların, gazetecilerin, otellerin, kurum ve kuruluşların bireysel ve de tüzel kişilerin kesinlikle ve de kesinlikle 10-15 emeği ve uğraşı sonrasıdır. Elbette ki bunların yanı sıra şehrin tarihi dokusu ve de zengin güzellikleri eklenince bu durum her geçen gün büyümektedir. 15 yıla yaklaşan bu emeklerin ve uğraşların sonrası da elde edilen bu turizm başarısını kolay kolay kaybetmememiz gerekir\" diye konuştu.

\'BAL VEREN KIŞ TURİZMİ ARISINI ÖLDÜRMEYELİM\'

Gerek turizmciler, esnaflar, taksiciler, transferciler, tur firmaları, kaşar peynirciler, acenteler ve gerekse otel ve restoranlar ile sanat değerleri olan ozanlarına, gösteri gruplarına meslek kuruluşlarına seslenen Özer, “Geçen yıl ki hassasiyet ilgi ve alakaları ile gelen konuklara yardımcı olmaları temiz-uygun-kaliteli hizmetlerine aynı şekli ile devam etmeliyiz. Böyle yapabilirsek ancak ve ancak önce memleketimiz sonra da bizler kazanabiliriz. Bu bal veren kış turizm arısını öldürmeyelim. Bu durumu fırsatçılığa çevirip fahiş fiyatlar ile geri tepmeyelim. Gerektiğinde bir birilerimizi ikaz edelim, uyaralım, eleştirelim düzgün yapmak için ne gerekiyorsa hep beraberce yapalım\" dedi.

2018 KARS KIŞ TURİZMİ START ALDI

Geçen yıl gerek aslı olmayan şişirme haberler, olumsuz eleştiriler ve aslı olmayan fiyat politikalarının çok sayıda insanı üzdüğüne de dikkat çeken Özer, şöyle konuştu:

\"Bizlere düşen bu aslı olmayan haberlere itibar etmeden işimize tüm düzgünlüğümüz ile devam etmektir. Elbette ki gelen konuklar arasında da olumsuz kişi ya da kişiler vardır. Her şeylere itiraz eden hiç bir şey beğenmeyen kişiler ve de guruplar vardır. Olacaktır da ancak onların bu bakış açılarına ve de davranışlarına karşılık bizler Kars ve Karslı olarak misafirperverliğimizden asla ve asla taviz vermeden devam etmeliyiz. Bu nedenle Kasım 2018 ayı itibari ile başlayan Kars Kış turizmi startı verilmiştir. Kars’a Kars halkına ve de Kars Turizmine hayırlı uğurlu olsun. Umut ederim ki 2019 yılı kış sezonu bitince gerek Turizm işletmecilerimiz gerekse ilimize gelen konuklar memnun bir şekilde ayrılarak bu hedefi bir sonra ki yıllara taşımaları uğraşı ile devam ederiz.\"



