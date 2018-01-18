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Dünya

Doğu Çin Denizi'ndeki petrol dört farklı alana yayıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Doğu Çin Denizi'nde geçen hafta batan İran tankerinden dökülen petrol, toplam 100 kilometre karenin üzerinde birleşik bir alanı kapsayan dört ayrı kaynağa yayıldı

18 Ocak 2018 15:51

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Doğu Çin Denizi\'nde geçen hafta batan İran tankerinden dökülen petrol, toplam 100 kilometre karenin üzerinde birleşik bir alanı kapsayan dört ayrı kaynağa yayıldı.
Yerel medyada yer alan habere göre, Çin Devlet Okyanus Yönetimi\'nden (SOA) yapılan açıklamada, uydu görüntülerinde daha önce okyanus üzerinde iki petrol tabakası gözlemlendiği, ancak, elde edilen son verilerde 48 kilometrekare ile 55 kilometre karelik alanlara yayılan dört farklı petrol tabakası görüldüğü belirtildi.
Çin Ulaştırma Bakanlığı, yaklaşık 10 gün önce Sanchi tankeriyle CF Crystal isimli Çin nakliye gemisinin çarpışmasıyla meydana gelen ve okyanusa 136 bin ton petrol dökülmesine neden olan kazadan sonra arama kurtarma ekiplerini görevlendirmişti. Bakanlık ayrıca, petrolün döküldüğü 19 farklı alandan su örnekleri toplandığını ve bölgedeki petrol maddelerinin sağlık sınırlarını aştığını açıkladı.

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