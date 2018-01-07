Doğu Çin Denizi'nde gemi kazası: 32 kişi kayıp

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ocak (DHA) - Doğu Çin Denizi\'nde 136 bin ton petrol taşıyan bir gemiyle Çin nakliye gemisi çarpıştı.

Çin Doğu Denizi\'nde gerçekleşen gemi kazasında, Panama\'da kayıtlı bir şirkete ait olan geminin taşıdığı yaklaşık 60 milyon dolarlık 136 bin ton petrol denize döküldü. Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Sanchi tankeri isimli petrol taşıyan gemiyle CF Crystal isimli nakliye gemisi arasında gerçekleşen kazanın sebebi bilinmiyor.

Bakanlıktan gelen açıklamada kaza sonucu 30\'u İranlı ve ikisi Bangladeşli olmak üzere Sanchi tankerinde bulunan 32 mürettebat üyesinin kaybolduğu söylendi. Sanchi tankerinin İran\'dan Güney Kore\'ye giderken Çin\'in Şangay kıyıları yakınlarında ve 160 mil açıklarında CF Crystal\'la çarpıştığı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, \"Sanchi halen denizde ve üzerindeki mürettebat üyeleri için kurtarma çalışmaları başlattık. Deniz yüzeyinde çok fazla petrol var fakat elimizden gelen her şeyi yapıyoruz\" denildi.

CF Crystal gemisindeki bütün mürettebatın kurtarıldığı söylenirken Sanchi tankeri için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Güney Kore\'nin de destek verdiği belirtildi.