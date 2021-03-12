Doğu Biga Madencilik: Kirazlı'da proje kapsamında 222 hektar alandan bitkisel toprak sıyrılıp depolanacak

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Doğu Biga Madencilik'i Kirazlı'daki projesine ilişkin olarak, "Proje kapsamında 222 hektar alandan bitkisel toprak sıyrılıp depolanacak" açıklamasını yaptığını aktardı.

Toker yazısında, "Doğu Biga şirketi Genel Müdürü Ahmet Şentürk'ün 'O saha eskisinden daha iyi olacak' (15 Şubat 2021) sözleri hakkında bir okur mektubuna yer verdim. Adı bende saklı okurum, 'lütfen şunları sorun' diye şu konuların altını çizmişti: 'Kirazlı'da sıyrılan üst toprağın yeniden serilip kaplanması, açılacak devasa maden çukurunun kapatılması, terk edilecek siyanür havuzlarındaki zehirin tamamen bertaraf edilmesi, siyanür emdirilmiş milyonlarca metreküplük taş yığının temizlenmesi, yer altı sularının eski doğallığına kavuşması, fauna ve florayla tahrip edilen ekosistemin rehabilitasyonunun kaç yıl süreceği' Okurum, ortaya çıkacak tahribatın rehabilitasyonu için ayrılacak bütçeyi de merak ediyordu." ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

"Doğu Biga şirketi bu sorularımıza, kapsamlı bir sunum eşliğinde cevaplar gönderdi. Aslında bilgilerin tamamı hepimizi ilgilendiriyor. Ancak yer sınırı malum. Önemli kısımlara öncelik vererek özet paylaşacağım:

– Proje kapsamında 222 hektar alandan bitkisel toprak sıyrılıp depolanacak… Depolanacak miktar 385 bin metreküp olacak.

– Maden ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra, bütün tesis alanlarındaki bina ve yapılar sökülecek. Saha doğal yüzeysel akışı yeniden tesis edecek şekilde düzenlendikten sonra, önceden sıyrılan ve korunan 20 cm kalınlığında bitkisel toprakla kaplanacak. Bütün bu alanlarda ekosistem, biyorestorasyon sürecine uygun bitki çeşitleri ile yeniden ağaçlandırma çalışması yapılacak.

– Maden projesinde açık ocak genellikle yamaçların tıraşlanması şeklinde olacaktır, tanımlandığı gibi devasa bir çukur olmayacak. Hatta Türkiye'deki benzerlerine göre en küçük ölçekli ocak olarak tanımlanabilir. Ocak 400 metre uzunluğunda 250 metre eninde olacak.

-Ocak tabanında oluşacak çukur, göllenmeyi engelleyecek şekilde 3 milyon 670 bin ton pasa ile doldurulacak, doğal yüzey akışı sağlanacak. Pasa, maden üretimi boyunca ayrı bir yerde depolanacak ve kapama sırasında tekrar ocak yerine taşınacak, kapama stratejisi çerçevesinde kapama faaliyeti tamamlanacak.

-Siyanür havuzlarındaki zehir: Proje kapsamında farklı boyutlarda 4 ayrı havuz yer alacak. Havuzlar, operasyon ve durulama sonrası boşaltılıp pasayla doldurulacak. Dolum sırasında alttaki sızdırmaz tabaka korunacak.

Üretim faaliyetinin tamamlanmasından sonra yaklaşık 3 yıl boyunca durulama adını verdiğimiz bir detoks faaliyeti yürütülecek. Bu faaliyet, yığın liç alanındaki siyanür ve ağır metaller ortamdan tamamen uzaklaştırılana kadar devam edecek.

Yeraltı sularının etkilenmemesi için bütün tedbirlerin alınıp flora-faunayı en az etkileyecek şekilde planlandığı belirtilen açıklamada, mali boyut şöyle aktarılıyor:

'Bu yaklaşımımızın ortaya çıkardığı artı maliyetleri bütçemize netlikle ekledik. Örneğin, yığın liç alanı, Çanakkale'nin içme kullanma suyunun karşılandığı Atikhisar barajı uzun mesafeli koruma alanının dışına yasal bir zorunluluk olmamasına karşın alınmıştır. Bunun şirkete ilave yatırım maliyeti yaklaşık 20 milyon dolar, ilave operasyon maliyeti de 30 milyon dolardır. (…) Sahadaki ekosistemin yeniden tesisi için şimdiden planlanan ve ayrılan kaynak 15 milyon dolardır. Bu kaynak, proje sonunda erozyonun önlenmesi doğal yaşam alanlarının yeniden proje öncesindeki gibi, kayıt altına alınmış olan seviyeye getirilmesi için harcanacak.' Ülkemizin kaynaklarını yakından ilgilendiren Kirazlı altın madeni tartışılmaya devam edecek."