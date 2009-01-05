Doğu-Batı kar altında

Kış fena bastırdı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava Trakya’yı etkilerken Edirne’de kar kalınlığı 10 santimi buldu. Doğu Anadolu’da ise çok sayıda köy yolu kardan kapandı, Sivas’ta 56 köye elektrik verilemiyor.



Soğuk hava ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Erzurum, Iğdır, Muş, Edirne ve Sivas’ta toplam 866 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezlerinde kar kalınlıkları Ağrı’da 56, Erzurum’da 22, Erzincan’da 12, Kars’ta 26, Ardahan’da ise 16 santimetreye ulaştı. Gece yaşanan en düşük hava sıcaklıkları da sıfırın altında olmak üzere Erzurum’da 16, Erzincan’da 8, Kars’ta 11, Ardahan ve Iğdır’da ise 18 derece olarak kaydedildi. Sivas’ta kar nedeniyle 56 köye elektrik verilemezken, 24 köyün de telefon bağlantısı kesildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının aralıklı olarak 3 gün etkili olmasını beklediklerini bildirdiler.



Bitlis-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, Muş’un Konukbekler beldesi yakınlarında aşırı soğuk havanın etkisiyle mazotunun donması sonucu 48 yolcusuyla yolda mahsur kaldı. Yolcular, sivil savunma ekiplerince Muş Terminali’ne getirildi.



Trakya’da kar özellikle Edirne’de etkili oldu. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye düşerken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20, şehir merkezinde 10 santimetre olarak ölçüldü. Karayolları ekipleri, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapıları, TEM Otoyolu ile kara yollarında kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kırklareli’nde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Karayolları ekipleri, ilçe yolları ile Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da bugün de etkili olacağını bildirdi.



Buzda dans



Edirne’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sabah evlerinden çıkan çok sayıda sürücü kar ve buzla kaplanan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar zincir takılmadığı için yolda kaldı. Yolda kalanların yardımına çevredekiler yetişti. Keşan’da yola at arabasıyla çıkan bir aile ise teneke içinde yaktıkları ateş ile ısınmaya çalıştı.



Slalom keyfi



Hakkari’de hafta sonunu iyi değerlendirmek isteyen vatandaşlar Otluca Köyü Kayak Tesisleri’ne koşarak kayak keyfi yaptılar. Kayseri’de Beştepeler mesire alanındaki mini hayvanat bahçesi sakinleri de dondurucu soğukla mücadele ediyor. Midilliler, koyun, keçi, ceylan ve kanatlı hayvanlar, kapalı mekanlarda elektrikli ısıtıcılarla ısıtılıyor. Sıcağı seven hayvanların çoğu, soğuklardan etkilenmemek için günlerini elektrikli ısıtıcıların karşısında geçiriyor.



Dağ keçisini kurtardılar



TUNCELİ’nin Nazimiye İlçesi’ne bağlı Dallıbahçe Köyü’nde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki erkek dağ keçisi, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 metre kara rağmen köyden alınarak il merkezine getirildi. Veteriner hekim tarafından ameliyat edilen dağ keçisi iyileştikten sonra yeniden yaban hayatına bırakılacak. Yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki dağ keçisinin boyunun 2 metre, boynuz uzunluğunun da 110 santim olduğu belirtildi.

