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Dünya
Deutsche Welle

Doğu Avrupalı dışişleri bakanları sığınmacılar için toplanıyor

'Visegrad Grubu' olarak bilinen Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'ın dışişleri bakanları sığınmacı krizini görüşmek üzere bugün Prag'da bir araya geliyor.

21 Eylül 2015 12:44


Toplantıda AB Dönem Başkanı Lüksemburg'un Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da hazır bulunacak. Polonya Dışişleri Bakanı Grzegorz Schetyna, yarın da 'Visegrad Grubu' ülkelerinin içişleri bakanlarının toplanacağını açıkladı.

AB içişleri bakanları geçen hafta Brüksel'de olağanüstü toplanmış ve 160 bin sığınmacının Avrupa ülkeleri arasında dağılımını görüşmüştü. Toplantıda bir uzlaşmaya varılamamıştı. İçişleri bakanları nihai kararı vermek üzere 8 Ekim'de yeniden bir araya gelecek.

Sığınmacıların dağıtılmasına en çok karşı çıkan ülkelerin başında Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya geliyor. Sözkonusu ülkeler bağlayıcı bir kota sistemi istemiyor, sığınmacıların gönüllülük esasına göre kabul edilmesini öneriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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