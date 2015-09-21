Doğu Avrupalı dışişleri bakanları sığınmacılar için toplanıyor



Toplantıda AB Dönem Başkanı Lüksemburg'un Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da hazır bulunacak. Polonya Dışişleri Bakanı Grzegorz Schetyna, yarın da 'Visegrad Grubu' ülkelerinin içişleri bakanlarının toplanacağını açıkladı.

AB içişleri bakanları geçen hafta Brüksel'de olağanüstü toplanmış ve 160 bin sığınmacının Avrupa ülkeleri arasında dağılımını görüşmüştü. Toplantıda bir uzlaşmaya varılamamıştı. İçişleri bakanları nihai kararı vermek üzere 8 Ekim'de yeniden bir araya gelecek.

Sığınmacıların dağıtılmasına en çok karşı çıkan ülkelerin başında Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya geliyor. Sözkonusu ülkeler bağlayıcı bir kota sistemi istemiyor, sığınmacıların gönüllülük esasına göre kabul edilmesini öneriyor.