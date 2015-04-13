Doğu Avrupa'da silahlanma arttı



SIPRI raporuna göre dünya genelinde askeri harcamalar arka arkaya üçüncü yılda da düşüş kaydetti. 2014 yılında tüm dünyada yapılan askeri harcamalar bir önceki yıla oranla yüzde 0,4 geriledi ve yaklaşık 1 trilyon 780 milyar dolar olarak kaydedildi. Batı Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde askeri harcamalarda kısıntı görülürken, Asya, Afrika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkelerinde savunmaya harcanan paranın miktarı arttı.

SIPRI raporunda sadece silahlanmaya harcanan para değil, askeri birliklerin harcamaları ile personel ve idari harcamalar, araştırma, bakım ve inşaat harcamaları da dikkate alınıyor. Rapora göre Çin, askeri harcamalarını son 10 yılda yüzde 167 oranında, Suudi Arabistan yüzde 112 ve Rusya yüzde 97 oranında artırdı.

Rusya geçen yıl silah ve teçhizat için yaptığı harcamaları yüzde 8,1 oranında artırırken Ukrayna'da bu oran yüzde 23 olarak kaydedildi.

ABD yüzde 6,5 oranındaki kısıntıya rağmen 2014 yılında tüm dünyadaki harcamaların üçte birini kaydetti. ABD 610 milyar dolarla savunmaya Rusya'nın 7 katı kadar para harcıyor.

Almanya'nın NATO'nun belirlediği gayrisafi milli hasılanın yüzde 2'sini savunmaya harcama hedefinden daha da uzaklaştığı görüldü. 2013'te savunmaya harcanan para gayrisafi milli hasılanın yüzde 1,3'ü iken 2014 yılında bu oran 1,2 olarak tespit edildi.