Doğu Avrupa sınırların kapatılmasını istiyor



Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Almanya'nın haftalık haber dergisi Spiegel'e verdiği demeçte, "Avrupa'da ortak bir strateji geliştirilmediği müddetçe Balkan güzergahı üzerinde bulunan ülkelerin sınırlarını korumaları yasal haklarıdır" dedi.

Lajcak, "Bu nedenle Balkan ülkelerine yardımcı olacağız" ifadesini kullandı.

Pazartesi düzenlenecek Visegrad ülkeleri toplantısında sınırların kapatılması konusunda Balkan ülkelerine sağlanabilecek destekler üzerinde görüş alış verişinde bulunulacak.

Bu bağlamda Makedonya - Yunanistan sınırının kapatılmasına yönelik somut öneriler de ele alınacak.

Merkel'in girişimlerine karşı

Visegrad ülkelerinin bu yöndeki adımı Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'nin de desteğiyle geliştirdiği sığınmacı krizine yönelik çözüm önerisiyle uyuşmuyor.

Slovak Bakan Lajcak, girişimleriyle Merkel'i karşılarına almak gibi bir niyetleri olmadığını, ancak Avrupa'nın sorunlarını Türkiye'nin çözmesini beklemenin de yanlış olacağını kaydetti.

Spiegel'in haberinde Merkel'in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'den de sınırların kapatılması önerisinin geldiği ifade ediliyor.

Haberde, Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Axel Schaefer'in "Avrupa'da açık sınırlar isteniyorsa sınırların kapatılması gerekir" dediği aktarılıyor.