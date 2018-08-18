Doğu Attika yangınında ailesini kaybeden kadın yangından sorumlu tuttuğu yedi kişiye dava açtı

Io Chokona / Atina, 18 Ağustos (DHA) – Yunanistan’ın Doğu Attika bölgesinde 23 Temmuz’da çıkan ve şimdiye kadar 96 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangında eşini, kızını ve oğlunu kaybeden Varvara Fitrou, yangından sorumlu tuttuğu hükümet görevlisi ve devlet kurumu yöneticisi yedi kişiye dava açtı.

Fitrou, avukatı Vasilis Kapernaros’un aracılığıyla kasten ve muhtemel kasıtla adam öldürme suçlamalarıyla Attika Valisi Rena Dourou, eski Koruma Politikası Genel Sekreteri Yannis Kapakis, eski İtfaiye ve Polis şefleri, Marathonas Belediye Başkanı İlias Psinakis, eski Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Nikos Polakis ve İçişleri Bakanı Panos Skurletis’i mahkemeye verdi. Fitrou, bu faciada yapmaları gerekeni yapmayan tüm yetkililerin hesap vermelerini istediğini açıkladı.