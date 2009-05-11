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Yaşam

Doğu Anadolu'da sağanak yağış uyarısı

11 Mayıs 2009 21:37

Doğu Anadolu'daki bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıya göre, bölgede halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışın, Kars'ın güney ve doğu çevreleri başta olmak üzere Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli olması, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde ise gök gürültülü sağanaK yağışın başlaması ve zamanla kuvvetlenmesi bekleniyor.

Uyarıda, ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olası risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları da istendi.

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