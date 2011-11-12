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Yaşam

Doğu Anadolu'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor ERZURUM (A.A)

12 Kasım 2011 12:46

-Doğu Anadolu'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor ERZURUM (A.A) - 12.11.2011 - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kent merkezlerinde kar kalınlıkları Erzurum'da 8, Ağrı'da 6, Ardahan'da 4, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 20, Bayraktepe Kayak Merkezi'ndeki ikinci etap pistlerde 35 santimetre olarak ölçüldü. Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Soğukpınar ile Tekman'ın Karlıca köyleriyle ulaşım sağlanamıyor. Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince, karla mücadele çalışması başlatıldı. Kar yağışıyla birlikte bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşandı. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, Erzurum kent merkezinde bulunan Havuzbaşı'ndaki süs havuzunun donduğu görüldü. Sarıkamış Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı köy grup yollarının tamamının açık olduğunu, köylere hizmet götürme birliğine ait karla mücadele ekiplerinin hazır durumda bekletildiğini söyledi. Ağrı'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle de yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Bu arada, bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları Ardahan ve Bayburt'ta eksi 6, Erzurum ve Kars'ta eksi 5, Ağrı'da eksi 3, Erzincan'da eksi 1 ve Iğdır'da 3 derece olarak kaydedildi. Günün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının da Erzurum ve Ardahan'da sıfır, Kars ve Ağrı'da 1, Bayburt'ta 2 ve Iğdır'da 7 derece olması tahmin ediliyor.  Öte yandan, meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugün bölgeyi terk edeceğini, havanın açık olmasıyla birlikte buzlanma ve don olayının görüleceğini bildirdi.

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